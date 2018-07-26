Борис Бурда научит готовить, Наталья Новожилова поможет выбрать «Королеву бард-рыбалки». Программа «Большой бард-рыбалки-2018» в одном материале

Уже завтра поселок Грудичино в Быховском районе Могилевской области наполнится душевными песнями, теплыми встречами и головокружительными запахами. С 27 по 29 июля здесь пройдет традиционный Международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка». Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – арт-директор «Большой бард-рыбалки», поэт, исполнитель – Ольга Залесская. Сколько уже лет бард-рыбаки собираются вместе на Чигиринском водохранилище? Как происходило ее становление, как она видоизменяется? Ольга Залесская, арт-директор «Большой бард-рыбалки», поэт, исполнитель:

«Большая бард-рыбалка» – это уже визитная карточка не только Могилева, а благодаря стараниям нашей команды, я считаю, что это культурная визитная карточка нашей страны. В прошлом году ее посетили артисты из 11 стран. В этом году мы можем только предположить, сколько доедут. Только официально приглашенных 8, кроме Беларуси.

Главная составляющая праздника – это музыка, а рыбалка? Ольга Залесская:

Я бы не сказала. Каждый из нас, отвечающий за свои вопросы, за свои участки будет говорить, что главная составляющая – это его. Но я думаю, что успех нашего фестиваля в том и состоит, что у нас есть содружества между людьми, которые пропагандируют какой-то свой образ жизни и свои интересы и, соприкасаясь, эти интересы создают абсолютно неповторимую картину фестиваля. Именно поэтому к нам возвращаются.

Я получила письмо от девочки из Украины, которую мы в этом году официально не приглашали, но она написала: «А можем ли мы приехать за свой счет? Мы готовы жить в палатке, нам не нужны гонорары, потому что мы уже поездили последние два года и видели разные фестивали: и авторской песни, и рок-фестивали, и мультимузыкальные фестивали, и все это очень здорово! Но по тому опыту, и по тому творческому «пинку», которого хватает на год, это несопоставимо ни с одним из этих фестивалей». Для меня это очень большая и высокая оценка! На этот фестиваль могут поехать только любители рыбалки или только музыканты, или в принципе может приехать любой посторонний человек? Ольга Залесская:

Мы не столько собираем друзей, сколько мы предлагаем к нам присоединиться, стать единомышленником, поскольку ясно, что дружить со всеми не получится, и все люди очень разные. Мы хотим, чтобы каждый нашел не только дружескую какую-то компанию, но еще и какой-то новый вектор для времяпрепровождения и поэтому девиз творческого объединения, который называется «Своя среда», он гласит ровно то, что я пытаюсь сделать на концертных площадках: «Мы ищем своих среди вас».

Любой желающий может приехать со своей палаткой? Ольга Залесская:

У нас умеренный сервис. Люди, которые приезжают из стран зарубежья, находят у нас экзотику и совершенно какой-то неповторимый колорит. А люди, которые живут у нас в городах, они так хотят вырваться из этого гула машин. Потрясающая природа, чистое водохранилище, возможность участвовать во всех мероприятиях. У нас проходит международный конкурс «Кулинарный», который в этом году будет у нас вести Борис Бурда. Он прилетает из Одессы. У нас будет проходить «Кірмаш смаку», он же проведет брейн-ринг.

Будет ли уха? Ольга Залесская:

Будет конкурс ухи. Впервые в этом году я попросила по просьбе нашего директора фестиваля Сергея Кулягина, чтобы все артисты, кто хочет и может, привезли какие-то свои специальные штучки, может быть, какие-то специи и травы, всякие разные интересные тайные добавки. К нам приедут гости из Словакии, Польши, из России, Украины. И чтобы каждая артистическая команда выставила свою кулинарную команду для приготовления ухи, рыба будет белорусская.

Мы знаем, что будет конкурс «Королева бард-рыбалки». Ольга Залесская:

Это неиссякаемая Наталья Новожилова 2 года назад предложила проводить конкурс «Королева бард-рыбалки». На удивление, он прямо на месте собрал такое количество девочек, которые хотели участвовать, женщины, там нет ограничений по возрасту. Наташа воодушевилась и в этом году там будет сумасшедшее празднование на главной сцене с очень хорошими призами, я знаю, что предполагается «Королева бард-рыбалки» со своим спутником или с компаньоном может поехать куда-то в Европу. Какие будут еще развлечения? Ольга Залесская:

Баня. Есть целый городок парильщиков, где есть мастер-классы по банному мастерству и парению, где работают массажисты, где вы можете попариться, причем у нас не одна баня и не две. У нас каждая делегация, которая приезжает и выставляет свою баню, и у каждой делегации есть свои особенности. У нас огромное количество ремесленников, они не только предлагают свою продукцию, они предлагают еще мастер-классы.