Увидеть сказку руками: гродненские школьники изготавливают тактильные книги для детей с нарушением зрения

Новости Беларуси. Когда сказка оживает на кончиках пальцев. Гродненские школьники всё лето будут изготавливать тактильные книги для детей с нарушением зрения. Фолианты делают объёмными и фактурными с помощью ткани, бумаги и бисера. А дополняют картинку детские стихи шрифтом Брайля..

Стежок за стежком, немного клея, шерсти и фантазии – и вот на ткани вырисовывается силуэт лесного зверя. Екатерине Плиско, как и её одноклассницам, все персонажи сказок знакомы с ранних лет.

А вот адресаты книги – незрячие дети – не видели их никогда. Первый тактильный альбом создавался здесь с особым волнением. Екатерина Плиско, учащаяся средней школы № 35 Гродно:

Я не знала, вдруг у меня не получится, вдруг они не поймут, вдруг ошибку какую-нибудь сделаешь. Елена Бондарчук, методист отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района Гродно:

Мы хотели разбудить вот эту чувственность у детей, когда есть люди, у которых есть ограничения в здоровье. Рядом другие дети, чем я могу помочь им.

Социальный проект «Тёплая книга» – это новое слово в развитии детей с нарушением зрения. Фактурные страницы помогут незрячему ребёнку познать мир, шрифт Брайля – наполнить его смыслом. Кстати, в некоторых книгах специальный рельеф выполнен бисером. Кропотливый труд над таким изданием занимает три-четыре недели. Раиса Ланевская, библиотекарь специальной библиотеки для инвалидов по зрению Гродно:

В нашей стране такие книги не выпускаются вообще. А для детей с нарушением зрения – осязание является таким каналом по которому они получают представление об окружающем мире. Но детские пальцы не коснутся книги без взрослого теста. Валерий Будник внимательно изучает каждую станицу. Малейшее несоответствие формы или лишняя точка в тексте могут изменить смысл. Валерий Будник, житель Гродно:

Я когда учился + просто на брайильской бумаге выдавлены контуры каких-то предметов и всё. А тут вот какой-то объём есть. По сути дела, как трёхмерные фигуры, и шерсть та же на животных есть.

Значение проекта даже шире, чем кажется. Изучить объёмные сказки не прочь и взрослые.