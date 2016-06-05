Фестиваль национальных культур в Гродно – 2016: как это было

Новости Беларуси. На одном языке и почти без акцента говорят в эти выходные в Гродно. Город на Немане принимает фестиваль национальных культур. Армяне, казахи, грузины, поляки, украинцы, американцы, венесуэльцы, греки – всего четыре десятка национальностей, которые живут в разных уголках Беларуси. И вот именно они в Гродно привезли те самые изюминки своей культуры. И вместе в самых ярких красках нарисовали эдакую живую, бурлящую, многоголосую и несмолкающую картину мира, где за день можно обойти всю планету. Корреспондент программы «Неделя» не растерялась от увиденного.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Город музеев и город королей. Славный и древний Гродно вот уже в 11-й раз встречает нас вот таким ярким и громким действом. Чем не карнавал в Рио?! Правда, бразильцы к нам пока так и не приехали, а вот уроженцы США – да, они в этом году новички. Всего же со всех регионов Беларуси сегодня сюда съехались почти 800 участников – это 36 национальностей. Для сравнения: в первый год их было лишь 11.

Уже традиционно стартовал фестиваль красочным парадом национальностей. В этом году, правда, он еще и театрализованный. Колоритный променад то и дело прерывался – надо ж и себя показать! Только аутентичные костюмы и инструменты, песни на родном.

Пусть и добавили нынче мотора, но скорость и время – константа: почти час жители Гродно и его гости не то чтобы глаз от шествия оторвать не могли – вооружившись девайсами, фиксировали всех и вся. Вот, к примеру, немногочисленная компания сирийцев. Уже позже Хамед Аладжазаа признается: на нем форма настоящего арабского шейха, из шкафа достает ее только по праздникам.

Хамед Аладжазаа, участники XI Республиканского фестиваля национальный культур в Гродно:

Вот такая шапка, платье и штаны – все белое. Мне холодно. Когда в белом не чувствуешь тяжести. Я не чувствую, что жарко сейчас.

Если шейх Аладжазаа тяжести от плюса белорусского не чувствует, то китайцы массово прячутся под деревьями. Истекает потом под толщей костюма и вот эта музыкальная группа башкир. Солист ее, поющий на «мове», кстати, Павел, посетовал: искусство требует жертв. А вот уж кому погода явно не помеха…

Татьяна и Глеб Ростовские, молодожены:

– Я из Баранович.

– Я из Гродно. Два года встречались. Вот решились на роспись.

(– Наверняка сегодня будете поднимать на всех языках мира тосты?)

– Да, скорее всего.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Это уже второй день фестиваля . Как видим, позиции Гродно не сдает. Сейчас мы идем по улице Советской. Предполагалось, что сегодня она превратится в Арбат. Мимы здесь еще обязательно появятся, а уличных музыкантов уже достаточно. Рядом находится город мастеров. Правда, места и на этом участке для них достаточно. Попробуем сейчас что-нибудь смастерить!

Евгений Маеров, мастер по чеканке монет (Украина):

Мы монеточки сувенирные чеканим с пожеланиями для вас и вашей семьи. Вы выбираете 2 разных, как орел и решка.

Мехринисо Антипорович, участники XI Республиканского фестиваля национальный культур в Гродно:

Классно, хорошо, супер. Я вышла замуж за белоруса. У меня все хорошо. Слава Богу!

Макуве Рутендо, участники XI Республиканского фестиваля национальный культур в Гродно:

Я приехал из Конго в январе. Уже здесь 4 месяца я изучаю русский язык в Гродненском университете имени Янки Купалы.

Адамс Зейнаб, участники XI Республиканского фестиваля национальный культур в Гродно:

Беларусь – это хорошая страна!

Рустам Ачипов, участник XI Республиканского фестиваля национальный культур в Гродно:

В Беларуси я живу 30 лет, приехал сразу после Чернобыля и не собираюсь эту страну менять ни на какую другую. Беларусь – супер, эта моя страна, это мое государство.

А это уже делегация из Белостока. До этого в Беларуси известные польские фотографы были 20 лет назад. По следам снимков, сделанных сегодня, создадут выставку уже фестиваля 12-ого.

Кристина Томачик, фотограф (Польша):

Великолепно, прекрасно, радостно. Мы очень, очень довольны!

Агнешка Пилэчка, фотограф (Польша):

Самое лучшее – это люди, которых мы встретили здесь. Они нам очень приятны. Все хотели нам показать что-нибудь.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Оркестр гремит басами – и это уже финальный аккорд. Стартовав карнавалом в Рио, закончил вот таким традиционным торжественным оркестром и танцами. Уже за вот этим парадом мы можем увидеть толпу всех людей, которые принимали участие в этом фестивале. Как видим, зрителей так же много – какой же финальный аккорд может быть лучше этого?