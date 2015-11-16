Урывак з рамана «Каласы пад сярпом тваім» (А. Душачкін)

Приглашаем присоединиться к замечательной идее, которая возникла в творческом коллективе программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - пройтись вместе с нами по страницам биографии и творчества классика белорусской литературы - Владимира Короткевича.

26 ноября мы будем отмечать 85-летие автора таких знаменитых произведений как «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», «Каласы пад сярпом тваім».

Несмотря на то, что Короткевич родился в Орше, по-настоящему близким уголком для его души был город Рогачев.

Рогочевская земля была родиной его родителей, которые с удовольствием брали маленького сына, когда приезжали навестить родные места. Тогда Короткевич и привязался к этому краю. Здесь он работал, отдыхал, ловил рыбу, ходил на охоту, встречался с интересными людьми.

Не так давно улицу, на которой жил Короткевич - улица Чкалова - переименовали в улицу Короткевича. Теперь эта улица носит имя писателя.

А на одном из городских зданий появился огромный портрет белорусского классика.

Именно в Рогачеве он начал писать свою раннюю поэму «Зямля дзядоў», а также свои другие знаменитые произведения. Например, многие бытовые сцены из романа «Каласы пад сярпом тваім» были срисованы писателем с местной деревни Кистени до мельчайших деталей.

Отрывок из романа «Каласы пад сярпом тваім» мы услышим в исполнении Заслуженного артиста Республики Беларусь Андрей Душечкина.