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Урывак з рамана «Каласы пад сярпом тваім» (А. Душачкін)

16 ноября 2015 09:31
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Приглашаем присоединиться к замечательной идее, которая возникла в творческом коллективе программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - пройтись вместе с нами по страницам биографии и творчества классика белорусской литературы - Владимира Короткевича.

26 ноября мы будем отмечать 85-летие автора таких знаменитых произведений как «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», «Каласы пад сярпом тваім».

Несмотря на то, что Короткевич родился в Орше, по-настоящему близким уголком для его души был город Рогачев.

Рогочевская земля была родиной его родителей, которые с удовольствием брали маленького сына, когда приезжали навестить родные места. Тогда Короткевич и привязался к этому краю. Здесь он работал, отдыхал, ловил рыбу, ходил на охоту, встречался с интересными людьми.

Не так давно улицу, на которой жил Короткевич - улица Чкалова - переименовали в улицу Короткевича. Теперь эта улица носит имя писателя.

А на одном из городских зданий появился огромный портрет белорусского классика.

Именно в Рогачеве он начал писать свою раннюю поэму «Зямля дзядоў», а также свои другие знаменитые произведения.  Например, многие бытовые сцены из романа «Каласы пад сярпом тваім» были срисованы писателем с местной деревни Кистени до мельчайших деталей.

Отрывок из романа  «Каласы пад сярпом тваім» мы услышим в исполнении Заслуженного артиста Республики Беларусь Андрей Душечкина.

# Культура # Фотофакт # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Андрей Душечкин # писатели # 85-летие Владимира Короткевича

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