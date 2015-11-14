Игорь Сукманов: Из года в год наша цель и задача – привозить на «Лістапад» лучшие фильмы мирового фестивального кино

Как и обещал, о закромах продуктовых рассказали, о закромах здоровья – тоже. Осталось оценить запасы для души. Международный кинофестиваль «Лістапад» завершился 13 ноября в Минске. И самое интересное увидела Алиса Дударева и нам, видимо, расскажет.

К своим 22-м «Лiстапад» заметно возмужал: амбиции белорусского кинематографа теперь вполне соответствуют возможностям и способностям.

Елизавета Бобрикова, координатор индустриальной панели 22-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Мы в какой-то момент поняли, что фестиваль не только про кино, но в том числе про кино как бизнес. Поэтому нам захотелось создать такую индустриальную платформу, на которой белорусские режиссеры и деятели киноискусства могли бы встретиться с европейскими и иностранными гостями, чему-то у них научиться, чтобы завязались контакты, и впоследствии это повлияло и в том числе на создание белорусского продукта.

Господин Мендоса – лучший кинорежиссер планеты по мнению жюри 62-го Каннского кинофестиваля. Его картина «Ловушка» в 2015 году была удостоена приза экуменического жюри. Знаменитый филиппинец провел в Минске свой мастер-класс.

Алиса Дударева, корреспондент:

Многочисленное участие в разноуровневых кинофестивалях наверняка вам дает возможность понять и, может быть, сравнить наш кинофестиваль с остальными, в которых вы принимали участие.

Брийанте Мендоса, специальный гость 22-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Вчера я с удивлением обнаружил, что команда людей, которая занимается проведением фестиваля, относительно небольшая. Обычно мероприятия подобного рода требуют внушительных энергозатрат. Кроме того я отметил, что здесь присутствуют очень статусные официальные лица, что также говорит о высоком уровне кинособытия. Сравнивая свой предыдущий приезд двухлетней давности и этот, я обратил внимание, что количество участников и зрителей фестиваля увеличилось. Он развивается, а значит и мы лучше и ближе знакомимся с разными традициями, причем не только в кино.

О конкретных итогах открытых презентаций, круглых столов и персональных встреч говорить рано. И все же среди 170 участников индустриальной платформы фестиваля абсолютно точно присутствуют соискатели будущих призов предстоящих «Лістападов».

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино 22-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Из года в год наша цель и задача – привозить лучшие фильмы мирового фестивального кино. Поэтому здесь и призеры Канн, и Берлина, и Венеции, и Сан-Себастьяна, и участники фестиваля в Торонто (это один из крупнейших фестивалей мира), Московский кинофестиваль, и, конечно же, картины, которые попадают в лонг-лист «Оскара».

На XXII Минском международном кинофестивале «Лiстапад» были представлены 184 картины из 60 стран – в среднем «плюс 10» к прошлогодним показателям. Семь составов международного жюри и, разумеется, кинозрители судили и рассуждали о том, насколько разным может быть кино и с финансовой точки зрения.

Так, белорусский режиссер Андрей Курейчик, известный как соавтор сценариев таких популярных российских картин, как «Любовь-морковь», «Елки» и другие, по-видимому, решил немного отвлечься от мыслей о кассовых сборах. Он представил для участия в национальном конкурсе малобюджетную полнометражную черную комедию.

Андрей Курейчик, участник национального конкурса 22-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

«Гараш» – это уникальный проект, потому что он снят за личные средства, несколько тысяч долларов всего, и четыре съемочных дня. И при этом привлек огромный интерес, потому что залы все проданы, нам дали дополнительные сеансы на кинофестивале «Лiстапад», чтобы все зрители смогли его посмотреть. Мы планируем, что он появится на других фестивалях.

Дмитрий Фрига, автор музыки для кинофильма «Гараш» (реж. А. Курейчик):

Мы собрались и решили просто снять картину об автослесарях, потому что это не требует особых вложений в декорации: бери, заходи в любую мастерскую и снимай. Потом, уже в ходе работы, у Андрея родилась идея сделать это шабановской историей, потому что это самый, наверное, примечательный и такой специфический район Минска, про который имеет смысл рассказывать.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Уже второй год подряд у нас на фестивале, по примеру Ереванского кинофестиваля и некоторых других, проводится национальный конкурс. Но, в отличие от фестивалей национальных фильмов, это особая конкурсная программа, здесь наши белорусские фильмы оценивает международное жюри.

Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», объективно, самое большое и статусное событие в мире белорусского кино. Впрочем, не только белорусского.

Ингвар Эггерт Сигюрдссон, член международного жюри кинематографистов конкурса «Молодость на марше» 22-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Исландия):

Это очень важный кинофестиваль. Фильмы, представленные в конкурсных категориях, отлично отобраны. И увидеть сразу такое разнообразие качественных кинопродуктов на одном фестивале – это прежде всего удивительная возможность открыть для себя окно в другой мир и стать частью одной большой кинематографической семьи.

В 2015 году приз зрительских симпатий, «бронзу» «Лiстапада», получил датско-исландский фильм «Бараны» режиссера Гримюра Хаконарсона. «Серебро» в номинации «Фильм как явление искусства» международное жюри кинопрессы присудило «Проекту века» латиноамериканского режиссера Карлоса Кинтела. А главная интрига разрешилась в пятницу ночью: «золотом» «Лiстапада» за фильм «Урок» удостоили режиссеров Кристину Грозеву и Петера Вылчанова из Болгарии.

Специальный диплом, или Гран-при Минского международного кинофестиваля «Лістапад», – это признание не одного кинопродукта, а весомый вклад в развитие международного киносотрудничества.