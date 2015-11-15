«Лістапад-2015». В какие страны уехали награды и кто успел одну из них разбить

Новости Беларуси. Для некоторых конкурсантов Минского международного кинофестиваля «Лістапад» пятница 13-ое, выпавшее на финал конкурса, стала удачным днем. Гран-при получила картина «Урок», снятая болгарскими и греческими кинематографистами.

Речь не о ралли, тайм-атаке и даже не картинге. Много цвета, энергии и звука. А еще жажда скорости, стремление быть первым, стать «золотым» и получить Гран-при фестиваля фестивалей. Конкурсные ленты, как эти гоночные авто, в погоне за титулом уже прошли недельную дистанцию на глазах у тысяч зрителей и целых семи составов международного жюри. Правда, какие тайны скрываются за теми, кто жмет на газ и смотрит в зеркало заднего вида лишь для того, чтобы посмотреть себе в глаза?

Их глаза видели многое, но только в салоне спортивного авто они явно блестят от счастья просто быть свободной. Эти пять палестинских гонщиц первыми на Ближнем Востоке решили сразиться с влиятельными, порой жесткими арабскими мужчинами. В логике, ловкости и скорости.

Когда на каждом шагу блокпосты, а твое слово тише листьев шелеста. Эта работа внеконкурсная. Как, впрочем, и серия ретроспективных. К 120-летию японской кинокомпании. 7 картин, и только культовых. Как «История Хатико». Та, что появилась за 20 лет до всемирно известной американской (этакий римейк) – «Хатико: самый верный друг». Делегация из Страны восходящего солнца в Минск приехала внушительная. И не как туристы, и не только как конкурсанты. Оказалось, за новыми сюжетными линиями.

Итиро Ямамото, режиссер (Япония):

Идет трамвай. Представим, что в вагоне уже сидит женщина. Туда вбегает мужчина. Он успевает зайти за секунду до закрытия дверей. Интересно, как на это будут смотреть пассажиры, особенно та женщина. Вот такой замысел.

Минские трамваи Итиро Ямамото еще похвалит на закрытии «Лістапада». А вот они, особо ценные участники кинофестиваля – жюри – останутся под впечатлением от организации и атмосферы самого «Лістапада».

Стефан Лаудин, член жюри основного конкурса игрового кино XXII Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Польша):

Уровень очень высокий, это очень свежие фильмы, интересные.

Приз Президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность в кино» – «Небесное кочевье», режиссер – Мирлан Абдыкалыков (Кыргызстан). У него же спец-приз Исполнительного комитета СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Знаю, что вы переводили песни, стихи Булата Окуджавы. И в одном из его стихотворение есть такие замечательные слова: «Человек стремится в простоту через высоту». Можно ли эти строки как-то перенести на «Лістапад» и в целом на киноиндустрию?

Малькольм Дикселиус, тележурналист, режиссер, продюсер (Швеция):

Для меня, конечно, баллада про открытие двери – это более подходящее сравнение. Я очень люблю открытые двери, границы.

Малькольм Дикселиус – военный переводчик, долгое время работал журналистом, эксперт Московской школы политических исследований. Мы же попытались исследовать цветовую гамму в его одежде. Остановил, дескать, на колор рубашки не смотреть. Куда тщательнее выбирает носки. И уж тут две полоски (нам реверанс): зеленая (много лесов) и синяя (мир и небо чистое, а еще это цвет XXII «Лістапада»).

Фильм «Бараны», режиссер – Гримюр Хауконарсон (Исландия, Дания). Приз зрительских симпатий – «бронза» Лістапада».

«Серебро» «Лiстапада» – «Проект века», режиссер – Карлос Макада Кинтела (Куба, Аргентина, Германия, Швейцария)

Гран-при, «золото» Лiстапада» – фильм «Урок», режиссеры – Кристина Грозева и Петер Вылчанов (Болгария, Греция).

Но сейчас не о Гран-при, но тоже об уроке «Лістапада». Это эксклюзив. Вот исландский актер и член жюри по совместительству Ингвар Эггерт Сигюрдссон выходит за наградой своего друга и земляка, ставит под ноги. Но то ли отбивая ритм фестиваля, то ли все дело в пятнице 13-го, разбивает-таки приз. И с Кристиной Веласко, мексиканским продюсером, незаметно пытаются «замести следы». Уже выходя за следующей наградой, Ингвар не выпустит из рук не только ее, но даже букет цветов.