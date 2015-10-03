«Урбан мифы» – очередной стрит-арт проект в Минске – в центре уличной культуры европейского масштаба

Белорусский стрит-арт на мировой карте занимает достойное место. Наших художников знают за рубежом, к нам с радостью едут иностранные граффитисты.

Идея нового международного проекта «Урбан мифы» такова: зарубежные художники приезжают в Минск без предварительных эскизов, три дня гуляют по городу, изучают достопримечательности, знакомятся с жителями – сполна впитывают в себя атмосферу столицы и создают оригинальные картины. Такой белорусский стрит-арт глазами иностранных художников – новый формат.

Олег Ларичев, организатор международного стрит-арт проекта «Урбан мифы»:

Идея в том, чтобы эскиз родился тут. Это, возможно, будут какие-то переосмысления городской истории Минска, может быть, какие-то легенды, может быть, современные легенды. Мы уже три года организуем стрит-арт фестивали в городах Беларуси. Сделано, наверное, около 30 больших фасадов. С разрешениями уже более-менее все утряслось, потому что в администрациях люди видят, что мы не первый год занимаемся этим, города от этого становятся только интереснее.

Все участники «Урбан мифы» будут оставлять на фасадах зданий эффектные истории со смыслом, чтобы зритель не только впечатлился, но и задумался.

Наш соотечественник из Пинска открыл проект. Мастера вдохновил старый аэропорт на Чкалова, старо-новую жизнь которого художник выразил в виде контраста – монохром и яркие краски осени. Такой фотореализм на историческую тему теперь украшает фасад здания на Аэродромной, 4.

Евгений Сосюра, художник (Беларусь):

Опадающее дерево символизирует конец эпохи аэродрома. На газете нарисован сам аэродром. Задумка была, что самолетик старый, открытие аэродрома. Сам самолет символизирует полет. Снизу просто будут частные дома, потому что здесь был частный сектор.

Граффити талантливого художника из Афин есть во многих городах Европы. За 15 лет своего творчества Ино не перестает по-новому открывать уличное искусство, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Олег Ларичев, организатор международного стрит-арт проекта «Урбан мифы»:

Ему очень нравятся широкие улицы, потому что много пространства, структура города очень нравится. И он говорит, что не видит вообще ничего плохого, все очень хорошо. Одна из историй, которая его зацепила, что через территорию Беларуси проходило большинство войн. И его работа с критикой, наверное, этих военных действий.

Совсем скоро на Воронянского, 13 мы сможем увидеть другой Минск глазами грека. До середины ноября в столицу будут приезжать художники из Украины, России, Испании, Австралии, Италии. Они превратят город в увлекательную галерею уличного искусства и подарят минчанам новые неформальные достопримечательности. Рисунки можно будет увидеть на улицах Брилевской и Рабкоровской. Проект продолжится весной, когда приедут мастера из Польши, Бразилии и Норвегии. Минск становится центром уличной культуры в европейском масштабе.