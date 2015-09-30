Фестиваль «Золотой шлягер-2015» стартует сегодня в Могилёве

«Все дороги ведут в Могилёв!» Именно этими словами сегодня встречают все поклонники хорошей музыки. Золотые белорусские хиты, яркие гости из-за рубежа - всё это и многое другое ждёт гостей Международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер-2015». Фестиваль стартует сегодня в Могилёве.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь, Андрей Калина, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер-2015».