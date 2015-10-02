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Заслуженный деятель искусств Беларуси Анатолий Алай: Я мечтаю снять фильм о своей Родине! Я делаю это достойно!

02 октября 2015 10:04
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Среди отечественных документалистов по праву можно выделить режиссера и оператора Анатолия Алая. Он снял около 100 картин. А его фильмы «Солдаты Италии», «Андрей Громыко», «В двух шагах от гильотины» выдвинуты на соискание Государственной премии Республики Беларусь.

В чем же особенность и значимость того, что на протяжении десятилетий делает в документальном кино Беларуси Анатолий Алай?

Все его творчество составляет внутренне цельный цикл, который можно было бы назвать: судьба человека в историческом процессе. Причем герои его картин – как крупные политические и военные деятели, так и «рядовые» эпохи. Их судьбы, в том числе драматические, важны для истории, каждая биография - уникальна. Главное для него во всех его фильмах – чувство исторической правды. Дорогу осилит идущий. Так экран исторической памяти сопрягается в цикле фильмов Анатолия Алая с экраном исторической надежды.

# Культура # Фотофакт # Режиссер # Анатолий Алай

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