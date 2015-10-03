Музей Минского метрополитена: вход по жетону, ретро-фотографии и настоящая кабина машиниста

Долгожданный музей Минского метрополитена разместился на станции «Могилевская». Экспонаты собирали буквально по крупицам, все они долгое время хранились у сотрудников. Теперь эти уникальные вещи готовы рассказать историю минской подземки.

Чтобы начать экскурсию по музею, проходим через вот такой современный турникет: опустил жетон – и милости просим. И сразу оказываемся в вагоне метро. Особое внимание – кабине машиниста, посидеть в которой может любой желающий. Ее подарило коллегам руководство Московского метрополитена.

Григорий Якимков, ведущий инженер государственного предприятия «Минский метрополитен»:

Раздобыть кабину эту было не так уж и сложно. Зная, что Московский метрополитен работает с 1935 года, уж у них есть и списанные вагоны, составы списанные. Метрополитен наш пока этим не располагает. Доставить тоже было не проблема. Были проблемы с транспортировкой сюда. Пришлось на несколько частей разрезать, уменьшить с таким расчетом, чтобы она могла вместиться по габаритам, по высоте.

Далее в историческое путешествие посетителей приглашает хранитель музея. Он о столичном метро знает все. Работал здесь с самого открытия.

Григорий Якимков, ведущий инженер государственного предприятия «Минский метрополитен»:

До этого был с 1975 года Харьковский метрополитен. И до пуска сюда я пришел. И в этом году 32 года. Помогал в обучении персонала, дежурных по станции.

Историю столичной подземки рассказывают уникальные фотографии и документы. Здесь можно увидеть церемонию открытия Минского метрополитена, а также торжественное мероприятие, посвященное запуску первого поезда.

Григорий Якимков, ведущий инженер государственного предприятия «Минский метрополитен»:

Строительство нашего Минского метрополитена началось в 1977 году. В феврале было подписано решение Совета министров СССР о строительстве метрополитена в Минске. Первая свая была забита 16 июня в районе станции «Парк Челюскинцев». А 4 ноября состоялся митинг, посвященный началу проходки в сторону станции «Московская» от станции «Парк Челюскинцев».

Первые поезда пошли по пути «Институт Культуры» – «Московская» 30 июня 1984 года.

Григорий Якимков, ведущий инженер государственного предприятия «Минский метрополитен»:

Дальше, в 1986 году, открывали станцию «Восток», потом строительство второй линии, открытие пяти станций (от станции «Фрунзенская» до «Тракторного завода»). И сегодня метрополитен имеет 29 станций. Более 37 км – протяженность путей метрополитена.

Первые впечатления посетителей минского метро узнаем из книги предложений и благодарностей. Такие в 1984 году лежали на всех станциях, и любой пассажир мог оставить в них запись.

Григорий Якимков, ведущий инженер государственного предприятия «Минский метрополитен»:

К примеру, видим запись: «Спасибо строителям за метро. Сережа Бенеш, 5 лет». Рядом запись в книге со станции «Площадь Ленина», где оставили свои записи и подписи участники Великой Отечественной войны.

Эта книга хранит в себе более 100 подписей участников войны. Дело в том, что открытие метро совпало с 40-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Первые посетители сравнивали столичное метро с подземными дворцами. А все благодаря неповторимому архитектурному стилю каждой станции. Рассмотрим вблизи фрагменты их отделки.

Григорий Якимков, ведущий инженер государственного предприятия «Минский метрополитен»:

Каждая колонна – новая картиночка. Все, скажем так, фрагменты нашего белорусского быта, нашей культуры. Все здесь изображено.

Первые турникеты в столичной подземке принимали 5-копеечные монеты. А вот жетоны в привычном нам виде появились в 1992 году.

Григорий Якимков, ведущий инженер государственного предприятия «Минский метрополитен»:

Сначала пытались сделать алюминиевый сплав, но алюминий не мог быть использован, так как мог быть подделан. Любая шайба могла проходить автоматический контрольный пункт. Поэтому сделали пластмассовые жетоны. С 1 июня 1992 года – красные жетоны. С 1 июля 1992 года на второй линии начали использоваться жетоны. То есть с разницей в месяц.

Здесь же можно проследить эволюцию проездных документов. Тут и первые жетоны, и пресс-форма с чеканкой, и даже проездные, от которых долгое время отказывалась столичная подземка.

Григорий Якимков, ведущий инженер государственного предприятия «Минский метрополитен»:

В 1992 году началось использование проездного билета в Минском метрополитене. Это были льготные билеты, дальше были билеты для взрослых. Но степень защиты простая. Она легко подделывалась. Пошел вал подделки. Сегодня проездной билет – это шедевр. Там и голограмма, и водяные знаки. Его подделать практически невозможно.

Планируется, что в будущем к уже открытому первому залу и галереям «Могилевской» присоединится еще одно помещение и в музее откроется второй зал с новыми уникальными экспозициями, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.