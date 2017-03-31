Уникальный семейный инклюзивный театр «i»: профессиональные актёры и дети с аутизмом сыграли на одной сцене

Уникальный семейный инклюзивный театр объединил огромное количество талантливых и творческих ребят ещё прошлой осенью. А уже весной зрители увидели первый результат их работы – детский мюзикл «Флейта-чародейка».

Профессиональные актёры и дети с аутизмом сыграли на одной сцене. Идеи для постановок, подход в работе и состав творческой группы – здесь буквально всё пропитано новизной.

Прошлогодний успех постановки вдохновил семейный инклюзивный театр на дальнейшую работу и уже сейчас ребята заняты подготовкой уникальной музыкальной сказки «Сабачая чыгунка». Автором выступил один из актёров – одарённый и особенный 9-летний мальчик написал удивительную пьесу.

«Сабачая чыгунка» – рассказ о дружбе, добре и праве на ошибку. Главную роль играет сам автор пьесы. Вместе с мамой он отправляется в сказочный мир.

Семейный инклюзивный театр – уникальный проект, который уже набирает обороты. И, возможно, в скором времени подарит нам новых звёзд на творческом небосклоне. Ведь мы знаем немало знаменитых и талантливых людей с симптомами различных форм аутизма: Эйнштейн, Моцарт, Леонардо да Винчи, Вуди Аллен и Стивен Спилберг. Поэтому, без всякого сомнения, у этих ребят всё хорошее только начинается.