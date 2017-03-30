Это не постановочное. Фотограф несколько месяцев снимал работу балетмейстера Валентина Елизарьева

Новости Беларуси. Балет за кадром и в кадре. В Минске открылась фотовыставка, посвященная народному артисту Валентину Елизарьеву. Приурочена она к юбилею выдающегося балетмейстера.

Автор снимков – студент одного из столичных вузов, Никита Федосик.

Молодой фотограф на протяжении нескольких месяцев через призму объектива наблюдала за жизнью и работой мастера. Из тысячи отснятых кадров для выставки было выбрано более 50.