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Это не постановочное. Фотограф несколько месяцев снимал работу балетмейстера Валентина Елизарьева

30 марта 2017 17:20
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Новости Беларуси. Балет за кадром и в кадре. В Минске открылась фотовыставка, посвященная народному артисту Валентину Елизарьеву. Приурочена она к юбилею выдающегося балетмейстера.

Автор снимков – студент одного из столичных вузов, Никита Федосик.

Молодой фотограф на протяжении нескольких месяцев через призму объектива наблюдала за жизнью и работой мастера. Из тысячи отснятых кадров для выставки было выбрано более 50.

Это не постановочное. Фотограф несколько месяцев снимал работу балетмейстера Валентина Елизарьева-1

Никита Федосик, фотограф:
Когда я узнал, что он – профессор Академии музыки, преподает искусство балетмейстера, то я подумал, что было бы очень здорово, и это

стало моей мечтой: попасть на эти занятия и увидеть, как он работает со своими учениками.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР:
Это репортажная фотография, и она имеет особую ценность. Это не постановочное, когда выверяется каждая деталь, каждый миллиметр, поворот глаз и так далее.

Это схваченное мгновение, застывшее мгновение. Наверное, этим и ценна эта выставка.  

Это не постановочное. Фотограф несколько месяцев снимал работу балетмейстера Валентина Елизарьева-4

Елизарьев сделал белорусский балет известным во всем мире. Уже первый его спектакль «Кармен-сюита» стал прорывом в хореографии. А елизарьевская постановка «Рогнеды» и вовсе была отмечена самой престижной в этой области премией в Париже.

Свое 70-летие хореограф отметит в конце октября на сцене Большого.

Зрители увидят две авторские постановки – новую редакцию легендарного «Спартака» и гала-концерт звезд мирового балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Валентин Елизарьев # Никита Федосик

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