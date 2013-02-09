Уникальный проект «В поисках утраченного» представлен на Международной книжной ярмарке в Минске

Новости Беларуси. «В поисках утраченного». Уникальный проект представлен на Международной книжной ярмарке в Минске. Его автор – историк и коллекционер Владимир Лиходедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 томов истории Беларуси в иллюстрациях – это совместный проект издательского дома «Звязда» и «СБ. Беларусь сегодня». В его основе – коллекции открыток и старых фотографий, собранных Лиходедовым на протяжении не одного десятилетия. По словам самого автора, останавливаться на этом он не собирается и планирует продолжать работу.

Владимир Лиходедов, историк, коллекционер, обладатель премии «За духовное возрождение»:

Что особенно приятно, что эти книги востребованы за рубежом. Допустим, книга «Тадеш Костюшко» – это единственная книга в Беларуси, у которой была официальная презентация в Конгрессе США.

В прошлом году к 200-летию Отечественной войны 1812 года вышел двухтомник. Этот двухтомник произвел большой резонанс во Франции и России.