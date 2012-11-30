Национальному академическому драматическому театру - 80 лет

Новости Беларуси. Один из старейших столичных театров 30 ноября отмечает юбилей. Национальному академическому драмтеатру имени Горького - 80. Его коллектив поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В его репертуаре - произведения белорусской, русской и мировой классики. Несмотря на возраст, у драматического - амбициозные планы. Режиссёры постоянно экспериментируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот праздничный вечер театр приготовил для коллег и друзей яркий и веселый актерский капустник с участием признанных мастеров сцены.

Ведущий актёр Сергей Чекерес прослужил родному театру 16 лет. Он сменил десятки ролей. Играл влюблённого Кота и мечту каждого актёра - Гамлета. Ради двухметрового красавца поклонницы скупают билеты на все постановки.

Сергей Чекерес, актёр Национального академического драматического театра имени М.Горького:

Самый яркий эпизод – это мой приход в театр, как я прослушивался. Это было неожиданно, я приехал из провинциального города Херсон. Я пришёл к главному режиссёру, тогда Борису Ивановичу Луценко. И я попал в его кабинет. Это был кабинет-музей, там было много наград, картин, книг. Борис Иванович был внушителен, его стол, атмосфера, всё так помпезно.

Театру 80. «Горе от ума», «Пигмалион», «Укрощение строптивой». Если кто-то не видел этих спектаклей, то наверняка слышал о них. На премьерах в «Русском» не бывает свободных мест. О том, что на этой сцене не играют, а живут, скажет даже самый строгий театральный критик.

Эдуард Герасимович, директор Национального академического драматического театра имени М.Горького:

Я всю жизнь в этом. В одном театре, это 30 лет, представляете? А вообще я в театре 34 года. Для меня театр - это всё. Это мой дом, жизнь, мои радости и невзгоды. Все прошло тут.

Сергей Ковальчик, главный режиссёр Национального академического драматического театра имени М.Горького:

После Нового Года мы приступаем к работе над пьесой Николая Рудковского по Федору Достоевскому «Бесы». В запуске будет пьеса Андрея Курейчика «Подводник» и я думаю, что наши режиссеры-постановщики Борис Луценко и Валентина Еренькова, тоже откликнутся на белорусских авторов и мы откроем шлюзы для белорусской драматургии в следующем году.

У драматического, несмотря на возраст, амбициозные планы. Режиссёры постоянно экспериментируют. За это завоевали любовь публики. Покупают билеты и для того, что бы посмотреть на любимых актёров. Ростислав Янковский, Андрей Душечкин, Наталья Гайда, Сергей Чекерес стали визитными карточками «Русского».

Сергей Чекерес, актёр Национального академического драматического театра имени М.Горького:

Родному театру я хотел бы пожелать одного, что бы он был живой. Чтобы здесь были хорошие постановки. Чтобы это дарило людям надежду.