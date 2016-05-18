Выставка белорусских икон откроется 18 мая в Ватикане

Новости Беларуси. 18 мая в Ватикане впервые откроется выставка белорусских икон. Более 30 произведений, демонстрирующих традиции отечественной иконописи начиная с 17 столетия, увидят в знаменитом музее Ватикана. Он находится в непосредственной близости от Сикстинской капеллы с росписями Микеланджело.

Коллекция из Национального художественного музея Беларуси даёт представление об особенностях формирования нашего искусства во взаимодействии с культурами Запада и Востока.

Елена Карпенко, заведующий отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларуси:

Уникальность этих икон в том, что это наши национальные, белорусские иконы, которые впервые в истории представляются в стенах Ватикана. Они обладают своим необычным характером. Сочетаются в этих иконах бытовые, фольклорные мотивы. Выставки из других стран в Ватикане практически никогда не появляются. Для нас сделали очень серьезное исключение.

После официальной церемонии открытия выставки для участников торжества выступит Православный хор Всехсвятского прихода Минска.

Организаторов и участников выставки «Иконопись Беларуси 17-21 веков» с открытием экспозиции поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.