Это событие перевернуло жизнь: выставка, посвященная Октябрьской революции, открылась в Минске

Посвящена экспозиция 100-летию Октябрьской революции. Полотна из своих фондов предоставили Национальный художественный музей и музей Минска. Так в одном зале удалось собрать наиболее знаковые работы современных художников-реалистов, писавших на тему революции.

Владимир Уроднич, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Главное, это то, что мы переходим календарную черту – 100 лет со дня того события, которое перевернуло жизнь (это не моя мысль – надеюсь, все согласны) XX столетия. Это был колоссальный позитив, потому что за нашей страной, как известно, пошел практически весь мир.