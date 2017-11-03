Прямой эфир

Это событие перевернуло жизнь: выставка, посвященная Октябрьской революции, открылась в Минске

03 ноября 2017 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Ветер Октября» – под таким названием 3 ноября открылась выставка в городской художественной галерее, сообщили в программе Новости «24 часа».

Посвящена экспозиция 100-летию Октябрьской революции. Полотна из своих фондов предоставили Национальный художественный музей и музей Минска. Так в одном зале удалось собрать наиболее знаковые работы современных художников-реалистов, писавших на тему революции.

Это событие перевернуло жизнь: выставка, посвященная Октябрьской революции, открылась в Минске-1

Владимир Уроднич, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Главное, это то, что мы переходим календарную черту – 100 лет со дня того события, которое перевернуло жизнь (это не моя мысль – надеюсь, все согласны) XX столетия. Это был колоссальный позитив, потому что за нашей страной, как известно, пошел практически весь мир.

Также на церемонии открытия выставки провели гашение почтовой марки «100 лет Октябрьской революции». Она выпущена тиражом 42 тысячи.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Владимир Уроднич

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко направил приветствие участникам кинофестиваля «Лiстапад»
03 ноября 2017 12:35

Александр Лукашенко направил приветствие участникам кинофестиваля «Лiстапад»

135 лет со дня рождения народного поэта Беларуси – Якуба Коласа
03 ноября 2017 09:28

135 лет со дня рождения народного поэта Беларуси – Якуба Коласа

Минский международный кинофестиваль «Лістапад» познакомит зрителей с виртуальной реальностью
03 ноября 2017 08:28

Минский международный кинофестиваль «Лістапад» познакомит зрителей с виртуальной реальностью