Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете

Вера Шпаковская, участница XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», балерина: Я повезу с собой на фестиваль Десперо, я думаю, он уже известен, потому что я его носила на «Синюю птицу», а Магнолия недавно только родилась.

Есть ли у тебя какие-нибудь талисманы?

А как ты их носишь? У тебя они прямо во время выступления с собой?

Вера Шпаковская:

Они смотрят на меня из зрительского зала.

Ты во сколько лет начала заниматься балетом?

Вера Шпаковская:

Почти в 4 года. Наша Марина Валерьевна – заслуженная артистка Республики Беларусь, пришла в детский сад и отбирала некоторых девочек и мальчиков, детей, которые хотят прийти на балет. И меня отвели на балет, я стала заниматься.