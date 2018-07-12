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Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете

12 июля 2018 08:56
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12 июля в Витебске состоится церемония торжественного открытия XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участница XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», балерина – Вера Шпаковская.

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете-1

Есть ли у тебя какие-нибудь талисманы?

Вера Шпаковская, участница XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», балерина:
Я повезу с собой на фестиваль Десперо, я думаю, он уже известен, потому что я его носила на «Синюю птицу», а Магнолия недавно только родилась.

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете-4

А как ты их носишь? У тебя они прямо во время выступления с собой?

Вера Шпаковская:
Они смотрят на меня из зрительского зала.

Ты во сколько лет начала заниматься балетом?

Вера Шпаковская:
Почти в 4 года. Наша Марина Валерьевна – заслуженная артистка Республики Беларусь, пришла в детский сад и отбирала некоторых девочек и мальчиков, детей, которые хотят прийти на балет. И меня отвели на балет, я стала заниматься.

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете-7

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете-9

В каких конкурсах ты принимала участие? Какой тебе запомнился больше всего?

Вера Шпаковская:
Мне запомнилась «Синяя птица», на которой я выиграла.Там же был Николай Цискаридзе.

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете-12

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете-14

Потом я поехала в Париж и я была самой маленькой участницей, и я заняла, вроде бы, 4 место, и попала в 12 лучших балерин.

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете-17

Потом я опять приехала в Париж, на следующий год, заняла 3 место и поехала в Нью-Йорк. Это был тот же самый конкурс. В Нью-Йорке я попала в 12 лучших, потом я опять поехала в Париж и заняла 1 место, потом я опять поехала в Нью-Йорк и заняла там 3 место.

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете-20

Ты соблюдаешь какую-то диету?

Вера Шпаковская:
Для балерин диета, конечно, нужна, но я, например, ем всё, потому что в моём возрасте, 9-10 лет, говорит наша учительница, можно всё, но по чуть-чуть.

Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете-23

Я, забыла вам рассказать, что поступила в Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. Я поеду 28 августа переезжать в Санкт-Петербург с бабушкой и там буду учиться надолго.

Что будет танцевать Вера Шпаковская на церемонии торжественного открытия XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский Базар в Витебске»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Балет # Культура # Вера Шпаковская # Фотофакт

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