Участница «Танцуют все» и «Лучше всех», 9-летняя белорусская балерина рассказала о своем талисмане и персональной диете
12 июля в Витебске состоится церемония торжественного открытия XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участница XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», балерина – Вера Шпаковская.
Есть ли у тебя какие-нибудь талисманы?
Вера Шпаковская, участница XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», балерина:
Я повезу с собой на фестиваль Десперо, я думаю, он уже известен, потому что я его носила на «Синюю птицу», а Магнолия недавно только родилась.
А как ты их носишь? У тебя они прямо во время выступления с собой?
Вера Шпаковская:
Они смотрят на меня из зрительского зала.
Ты во сколько лет начала заниматься балетом?
Вера Шпаковская:
Почти в 4 года. Наша Марина Валерьевна – заслуженная артистка Республики Беларусь, пришла в детский сад и отбирала некоторых девочек и мальчиков, детей, которые хотят прийти на балет. И меня отвели на балет, я стала заниматься.
В каких конкурсах ты принимала участие? Какой тебе запомнился больше всего?
Вера Шпаковская:
Мне запомнилась «Синяя птица», на которой я выиграла.Там же был Николай Цискаридзе.
Потом я поехала в Париж и я была самой маленькой участницей, и я заняла, вроде бы, 4 место, и попала в 12 лучших балерин.
Потом я опять приехала в Париж, на следующий год, заняла 3 место и поехала в Нью-Йорк. Это был тот же самый конкурс. В Нью-Йорке я попала в 12 лучших, потом я опять поехала в Париж и заняла 1 место, потом я опять поехала в Нью-Йорк и заняла там 3 место.
Ты соблюдаешь какую-то диету?
Вера Шпаковская:
Для балерин диета, конечно, нужна, но я, например, ем всё, потому что в моём возрасте, 9-10 лет, говорит наша учительница, можно всё, но по чуть-чуть.
Я, забыла вам рассказать, что поступила в Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. Я поеду 28 августа переезжать в Санкт-Петербург с бабушкой и там буду учиться надолго.
Что будет танцевать Вера Шпаковская на церемонии торжественного открытия XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский Базар в Витебске»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.