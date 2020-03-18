«У нас главная задача – вернуть живое общение». Необычный интерактивный спектакль пройдёт в Минске

Всегда ли тайна должна становится явной? На этот вопрос попытались дать ответ в Белорусском государственном молодежном театре. На его малой сцене 20 марта состоится премьера интерактивного спектакля «Скелеты». Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – актёр, режиссер – Алексей Шутов и актриса – Татьяна Новик. О чем спектакль? Алексей Шутов, актёр, режиссер:

У нас главная задача, которая заключается в стилистике спектакля, вернуть живое общение. Это будет интерактив? Алексей Шутов:

Да.

Как он будет выражаться? Алексей Шутов:

Вот как мы сейчас с вами. Татьяна Новик, актриса:

Зрители у нас рядышком, прямо перед нами. Там небольшая сцена.

Как вытянуть искренность из зрителей? Алексей Шутов:

Мы же для того, чтобы это все пробовать, на определенном этапе стали звать людей, естественно, не своих, они в курсе, что происходит, из «Мира фитнеса», боксеры приходили. Тренируемся. И мы поняли, что это действует. Беседа на тему, по поводу, наравне, вопрос-ответ. Нет опасности, что спектакль уйдет куда-то не туда? Алексей Шутов:

Это все опытным путем мы проверим, потому что есть опасения, которые мы проверяем, почему мы зовем людей сразу на прогоны, потому что люди разные, чтобы актеры понимали, куда зритель может завести.

Татьяна Новик:

Есть зрители, которые идут на контакт и готовы говорить 20 минут, их надо остановить в определенном моменте, чтобы это не превращалось в монолог одного зрителя. А есть зрители, которые не готовы говорить, они могут сказать: «Да» или «нет», и все. Готовы ли наши зрители и артисты к такому интерактивному спектаклю? Татьяна Новик:

Как актриса, могу ответить, что нам какие-то вещи были непонятны, как мы это будем делать. Леша проводил с нами тренинги, актерские упражнения.