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«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине

03 апреля 2018 06:53
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Николай Иосифович Исаёнок – признанный мастер пейзажной живописи. Его работы, наполненные любовью к родной земле, восхищают ценителей прекрасного, которые умеют не только видеть, но и чувствовать. За свою жизнь мэтр написал больше тысячи картин, и половина из них создана на малой родине художника. 

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине -1

Николай Исаёнок, художник:
Малая родина – деревня Черневичи Борисовского района. И все время мы были там, писали  весной, летом. Это были лучшие годы. Первая работа, которая считается классической – лен Беларуси. Лен был такой рукотворный. Был обласкан руками, сам процесс. Сейчас это машины делают. 

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине -4

Несмотря на то, что Николай Иосифович сейчас живет под Минском, он не забывает Черневичи. Мастер часто приезжает в родную деревню за вдохновением. Именно там он находит интересные объекты, которые затем с упоением переносит на свои полотна. 

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине -7

Николай Исаёнок:
Когда смотрят мои работы, говорят: Ой, какие у тебя там места. А когда приезжают: а что ты там пишешь? Знаете, нужно полюбить один мотив и писать его. Говорят, у хорошего пейзажиста один мотив – он разный, у плохого – разный мотив, одинаковый. Поэтому у меня состояние пейзажа – это как музыка. Она минорная, мажорная.

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине -10

Словно по нотам, Николай Исаёнок создает эпические произведения, в которые вплетает тонкие лирические образы и мотивы родного края. Сложно поверить, что свои картины художник иногда пишет всего за два-три часа. Правда, живописец признается: основная работа происходит накануне. Здесь и детальная разработка композиции, эмоциональное наполнение полотна, подготовка экспозиции. На это уходит несколько дней. 

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине -13

Николай Исаёнок: 
Что такое пейзаж? Это состояние, композиция. Он может быть лирическим, но это надо ставить задачу. Это более такой эпический. Это очень характерный момент для всей Беларуси, вот эта пастельность такая, мягкость, лирика. 

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине -16

В каждом укромном уголке белорусской природы мастер умеет увидеть что-то особенное и прекрасное. В родной деревне Николай Исаёнок обычно пишет сразу несколько картин в день – по 10-12 часов подряд. 

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине -19

Николай Исаёнок:
Для меня понятие малой родины – это все.

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине -22

Работы Николая Иосифовича Исаёнка находятся в собрании Национального художественного музея Беларуси, в Государственной Третьяковской галерее, в частных коллекциях России, Польши, Франции, Германии, Италии. Где бы не находились эти волшебные полотна, они передают живую благодать белорусской природы.  

# Культура # Фотофакт # Искусство # Год малой родины # Николай Исаёнок

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