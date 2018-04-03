«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине

Николай Иосифович Исаёнок – признанный мастер пейзажной живописи. Его работы, наполненные любовью к родной земле, восхищают ценителей прекрасного, которые умеют не только видеть, но и чувствовать. За свою жизнь мэтр написал больше тысячи картин, и половина из них создана на малой родине художника.

Николай Исаёнок, художник:

Малая родина – деревня Черневичи Борисовского района. И все время мы были там, писали весной, летом. Это были лучшие годы. Первая работа, которая считается классической – лен Беларуси. Лен был такой рукотворный. Был обласкан руками, сам процесс. Сейчас это машины делают.

Несмотря на то, что Николай Иосифович сейчас живет под Минском, он не забывает Черневичи. Мастер часто приезжает в родную деревню за вдохновением. Именно там он находит интересные объекты, которые затем с упоением переносит на свои полотна.

Николай Исаёнок:

Когда смотрят мои работы, говорят: Ой, какие у тебя там места. А когда приезжают: а что ты там пишешь? Знаете, нужно полюбить один мотив и писать его. Говорят, у хорошего пейзажиста один мотив – он разный, у плохого – разный мотив, одинаковый. Поэтому у меня состояние пейзажа – это как музыка. Она минорная, мажорная.

Словно по нотам, Николай Исаёнок создает эпические произведения, в которые вплетает тонкие лирические образы и мотивы родного края. Сложно поверить, что свои картины художник иногда пишет всего за два-три часа. Правда, живописец признается: основная работа происходит накануне. Здесь и детальная разработка композиции, эмоциональное наполнение полотна, подготовка экспозиции. На это уходит несколько дней.

Николай Исаёнок:

Что такое пейзаж? Это состояние, композиция. Он может быть лирическим, но это надо ставить задачу. Это более такой эпический. Это очень характерный момент для всей Беларуси, вот эта пастельность такая, мягкость, лирика.

В каждом укромном уголке белорусской природы мастер умеет увидеть что-то особенное и прекрасное. В родной деревне Николай Исаёнок обычно пишет сразу несколько картин в день – по 10-12 часов подряд.

Николай Исаёнок:

Для меня понятие малой родины – это все.