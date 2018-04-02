«Это было предметом благосостояния дома». История и технология создания фарфоровой куклы

Хрупкие, но такие прекрасные, с выразительным взглядом, волосами как струящийся шелк, длинными ресницами и белоснежной кожей, они выглядят словно живые. При виде такой чарующей красавицы из фарфора, мысли любой женщины-мечтательницы возвращаются прямиком в детство.

Первые фарфоровые красавицы появились на свет в 1730 году, в таких странах, как Италия, Франция и Германия. Но наиболее активно куклами занимались немецкие и французские мастера. Сначала каждая из них изготавливалась вручную, поэтому считалась эксклюзивной. Чуть позже кукол стали выпускать уже промышленным способом, однако это не лишило фарфоровых красавиц очарования. С такими куклами играли дети многих стран, а взрослые скупали их для своих коллекций.

Ирина Мумина, директор галереи искусств:

Прежде чем стать предметом коллекционирования и игрушкой, кукла была и тотемом, и средством для проведения обрядов. В некоторых странах рисовали яркие кукольные лица, а другие народности, наоборот, не рисовали никакого лица.

Французские и немецкие куклы пользовались особенным спросом, и были известны далеко за пределами своей родины. Куклы были роскошной мечтой любой маленькой барышни того периода. Не все родители могли так порадовать своего ребенка. А если у малышки и появлялась фарфоровая модница, то играть с ней она могла только под пристальным взором гувернантки.

Ирина Мумина:

Сначала была очень популярна фарфоровая кукла из глазурованного фарфора. А потом уже ближе к концу 19 века стал очень популярен именно бисквитный фарфор. Делали очень благородные черты лица куклам и очень была большая схожесть с человеческими лицами.

С фарфоровыми куклами были запечатлены многие принцессы и аристократки того времени. Сейчас в музеях можно встретить викторианские посмертные фотографии, на которых девочка будто уснула вместе со своей красавицей-игрушкой.

Ирина Мумина:

Как в Россию пришла фарфоровая кукла, её покупали в основном в Париже, и это было предметом благосостояния дома. И самое интересное, что в то время кукол в основном приобретали мужчины.

В конце 19 века по заказу иногда изготавливали кукол, внешне похожих на будущих хозяек. Это тоже придавало очаровательным фарфоровым красавицам особенный шарм и привлекало внимание. Ирина Мумина:

Есть еще такая интересная особенность у фарфора: чем фарфор старее, тем он светлее. По сравнению с куклами, которые делают сейчас, у них очень светлый тон кожи.

История фарфоровых кукол такая же длинная и древняя, как история всего человечества. Но не менее интересно то, как в умелых руках творца рождается произведение истинной красоты и утонченности.

Ирина Мумина:

Начинается это все со слепка из специального пластилина, потом эту форму делают из гипса, а потом уже в эту гипсовую форму вливают сам фарфор. Потом достается именно в тот момент, когда он еще пластичен.

А потом уже созданный объект он помещает в печь, и она находится под температурой в 1200 градусов.