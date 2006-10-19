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У Германии появился свой Лувр

19 октября 2006 07:22
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В столице Германии после 8-летней реконструкции открылся Музей Боде, получивший название "Берлинский Лувр".

Здание расположено в живописном месте под названием "Музейный остров". Эта историческая часть Берлина включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому к ее реставрации власти подошли с особой тщательностью.

В 64 залах отреставрированного музея размещены 150 картин старых мастеров, коллекция монет, собрание произведений византийского и древнеегипетского искусства и многое другое.

"Музей  был построен в 1904 году при Вильгельме I. В 1956 году он был назван именем основателя собрания Вильгельма Боде. Во время Второй мировой войны музей был сильно разрушен. Однако в 1950-х годах власти ГДР приступили к его реконструкции, которая продолжалась 30 лет. После объединения Германии эти работы продолжились. Общая стоимость реконструкции составляет 1,5 миллиона евро", - поведал президент прусского культурного фонда Дитер Леманн.

Коллекция музея пополняется с каждым днем. В перспективе -  открытие дополнительных залов. Там будут представлены работы современных мастеров.

# Культура

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