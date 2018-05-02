Тысячи тюльпанов, 200 концертных площадок и «алмазные звезды»: как украшают Минск к 9 Мая

Новости Беларуси. До Дня Победы осталось не так много. Только в Минске готовят больше 200 концертных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поздравлении 9 Мая будут участвовать все районы города. Главные торжества развернутся у Дворца спорта, на площади Победы и в Верхнем городе. О том, как в столице готовятся к празднику, Оксана Семашко.

В 2018 году к уже ставшей традиционной национальной расцветке «Победы» из красного, зеленого и белого добавили голубой – цвет мирного неба. В оформлении также полюбившийся многим цветок яблони – символ Победы.

Татьяна Калитина, первый заместитель директора Минскрекламы:

Мы на фоне традиционного дизайна привносим некоторые изменения, основываясь на основных цветах, цветах национального флага – без этого никак, ведь это наш всенародный праздник. И немножко изменяем цветовую гамму бутоньерки, например, в каких-то флаговых композициях. К торжеству улицы украсят больше 5000 атрибутов праздника. Минчане и гости столицы уже могут увидеть яркие декорации возле Национальной библиотеки, на проспектах Победителей, Независимости и Дзержинского.

Оксана Семашко, СТВ:

Идеи оформления стараются сделать максимально свежими. На этот раз креативно украсят площадку возле стелы «Минск – город-герой». Здесь появится композиция «алмазные звезды».

Сейчас оригинальную композицию собирают на производстве (это несколько пятиметровых конструкций).

Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора Минскрекламы:

Композиция будет установлена на лестничном променаде к обелиску «Минск – город-герой». Это достаточно крупные элементы, под которыми можно будет пройти.

Не забыли и о живых украшениях. В столице уже высадили тысячи тюльпанов и виол. Цветники в форме звезд. На центральных улицах города они останутся до поздней осени.

На площади Победы 2 мая весь день проходила музыкальная и световая репетиция. В сердце Минска праздничную подсветку включат уже 8 мая. Сочетание цветовых оттенков с динамическими эффектами поможет создать настроение минчанам и гостям столицы.

Славомир Гриневич, директор Мингорсвета:

Праздничная иллюминация будет включаться после 20:00 (в районе девяти) и работать до 24:00.

Минск традиционно входит в топ-10 популярных городов для отдыха туристов в майские праздники. На этот раз поводов выйти в город будет действительно много.

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Праздничные мероприятия начнутся с возложения венков и цветов к монументу Победы. На площади Победы состоится концерт. Примет участие заслуженный коллектив Республики Беларусь – Президентский оркестр Республики Беларусь и мастера искусств.