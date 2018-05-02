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Первый убитый немецкий солдат и первые немецкие пленные: 50 малоизвестных снимков ВОВ выставили в Минске

02 мая 2018 19:29
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Новости Беларуси. Война без комментариев: уникальная выставка фото времен Великой Отечественной открылась 2 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый убитый немецкий солдат и первые немецкие пленные: 50 малоизвестных снимков ВОВ выставили в Минске-1

В экспозиции – 50 малоизвестных снимков из архивов Советского информбюро. Они отражают путь фотокорреспондентов агентства вместе с подразделениями советских солдат с 1941 по 1945. Сожженная белорусская деревня, знаменитая надпись на стене Брестской крепости, ребенок на руках погибшей матери, объятия бойцов Красной армии у поверженного Рейхстага. Десятки работ не нуждаются в подписях, показывая всю правду о войне.

Первый убитый немецкий солдат и первые немецкие пленные: 50 малоизвестных снимков ВОВ выставили в Минске-4

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Есть и уникальные фотографии. Это и первый убитый немецкий солдат, и первые немецкие пленные. Очень щемящие кадры из лагеря под Борисовом, где были расстреляны советские граждане. Это неизвестные странички той великой войны, которые достойны того, чтобы ее увидела широкая белорусская общественность.

Первый убитый немецкий солдат и первые немецкие пленные: 50 малоизвестных снимков ВОВ выставили в Минске-7

И сегодня же в музее ВОВ начал работу специальный стенд. Здесь каждый может отправить треугольную открытку, которая стилизована под письма полевой почты, в любую точку мира. Ее доставят бесплатно. От участников акции требуется лишь написать адрес и теплые слова близким или друзьям.

Первый убитый немецкий солдат и первые немецкие пленные: 50 малоизвестных снимков ВОВ выставили в Минске-10

Походят очень много людей. У нас уже стопка писем лежит, и надеемся, что будет столько же. Пишут в разные страны: Казахстан, Россия, Польша.

Первый убитый немецкий солдат и первые немецкие пленные: 50 малоизвестных снимков ВОВ выставили в Минске-13

В Минске выставка будет работать до 11 мая. Затем уникальные фото покажут в других городах Беларуси.

# Выставки в Минске # Культура # Юрий Бондарь # Фотофакт

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