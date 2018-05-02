Первый убитый немецкий солдат и первые немецкие пленные: 50 малоизвестных снимков ВОВ выставили в Минске

Новости Беларуси. Война без комментариев: уникальная выставка фото времен Великой Отечественной открылась 2 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции – 50 малоизвестных снимков из архивов Советского информбюро. Они отражают путь фотокорреспондентов агентства вместе с подразделениями советских солдат с 1941 по 1945. Сожженная белорусская деревня, знаменитая надпись на стене Брестской крепости, ребенок на руках погибшей матери, объятия бойцов Красной армии у поверженного Рейхстага. Десятки работ не нуждаются в подписях, показывая всю правду о войне.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Есть и уникальные фотографии. Это и первый убитый немецкий солдат, и первые немецкие пленные. Очень щемящие кадры из лагеря под Борисовом, где были расстреляны советские граждане. Это неизвестные странички той великой войны, которые достойны того, чтобы ее увидела широкая белорусская общественность.

И сегодня же в музее ВОВ начал работу специальный стенд. Здесь каждый может отправить треугольную открытку, которая стилизована под письма полевой почты, в любую точку мира. Ее доставят бесплатно. От участников акции требуется лишь написать адрес и теплые слова близким или друзьям.

Походят очень много людей. У нас уже стопка писем лежит, и надеемся, что будет столько же. Пишут в разные страны: Казахстан, Россия, Польша.