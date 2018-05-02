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«Перезвон талантов»: выставка картин о Березинском районе открылась в местном центре творчества

02 мая 2018 15:49
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Новости Беларуси. Малая родина на полотнах художников: в Березинском районном центре ремесел открылась новая выставка «Перезвон талантов», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все картины, представленные на вернисаже, прославляют красоту и уют Березинского района. Авторы работ – художники-самоучки. Многие из них сейчас живут далеко за границей, но все живописцы выходцы Березинщины.

«Перезвон талантов»: выставка картин о Березинском районе открылась в местном центре творчества-1

Марина Лабкович, младший научный сотрудник Березинского районного центра ремесел:
Гэта людзі, якія ў жыцці займаюцца рознымі справамі. Хто-та з іх працаваў у школе, знаходзіцца ў дэкрэтным водпуску, працуе ў розных установах нашага горада. Но тое, што аб’ядноўвае гэтых розных мастакоў – гэта перш за ўсё любоў да той малой раздімы, дзе яны нарадзіліся, выраслі і ўзгадаваліся. Таму што першага позірка на карціны дастаткова, каб зразумець, што ўсе яны – людзі таленавітыя, творчыя, крэатыўныя.

«Перезвон талантов»: выставка картин о Березинском районе открылась в местном центре творчества-3

Увидеть пейзажи, натюрморты и портреты в творческом исполнении жители Березино и гости города смогут в течение весны в районном центре ремесел.

# Выставки в Беларуси и мире

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