«Перезвон талантов»: выставка картин о Березинском районе открылась в местном центре творчества

Новости Беларуси. Малая родина на полотнах художников: в Березинском районном центре ремесел открылась новая выставка «Перезвон талантов», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все картины, представленные на вернисаже, прославляют красоту и уют Березинского района. Авторы работ – художники-самоучки. Многие из них сейчас живут далеко за границей, но все живописцы выходцы Березинщины.