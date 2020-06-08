План концлагеря, который нарисовал узник. Чем уникален школьный Музей Боевой Славы в Минске

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий кабинетом патриотического воспитания Республиканского центра экологии и краеведения Министерства образования Республики Беларусь – Кристина Борбут, руководитель музея Боевой Славы ГУО «Средняя школа №131 г. Минска» – Сергей Якшук и экскурсовод музея Боевой Славы ГУО «Средняя школа №131 г. Минска» – Максим Лепешов.

В конкурсе было несколько номинаций. В какой номинации вы одержали победу? Сергей Якшук, руководитель музея Боевой Славы ГУО «Средняя школа №131 г. Минска»:

Музейная деятельность настолько многогранна, что все номинации, которые были представлены в конкурсе, позволили нам показать весь вектор работы, который мы делаем, поэтому мы приняли участие во всех номинациях. Одержали победу в номинации «Музейная афиша», где представили видеоролик о нашем музее Боевой Славы и продемонстрировали экспозицию «Ни кто не забыт, ни что не забыто», которая посвящена событиям Великой Отечественной войны.

Много ли у нас музеев подобного профиля в Беларуси? Кристина Борбут, заведующий кабинетом патриотического воспитания Республиканского центра экологии и краеведения Министерства образования Республики Беларусь:

В учреждениях образования нашей страны функционирует 1480 музеев разных профилей – это краеведческие, литературные, этнографические, художественные и, конечно, особое место здесь занимают музеи военно-исторического профиля, сегодня их 260, но в каждом музее краеведческого профиля есть экспозиции, которые посвящены истории Великой Отечественной войны на территории данного региона. Максим, каким образом ты стал экскурсоводом? Насколько тебе интересно заниматься этим? Чем ваш музей выгодно отличается от ваших конкурентов в формате конкурса? Максим Лепешов, экскурсовод музея Боевой Славы ГУО «Средняя школа №131 г. Минска»:

Интересно этим заниматься, потому что для себя я люблю узнавать что-то новое, даже в детстве тоже очень расспрашивал бабушку про моих прадедов. Экспозиция нашего музея уникальна, там есть достаточно ценных экспонатов, которых нет в других музеях.

Каких например? Максим Лепешов:

Точная копия кителя советского танкиста Зиновия Григорьевича Колобанова со всеми его наградами, план концлагеря, который нарисовал узник.