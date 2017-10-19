Певица Елена Темникова станет ведущей «Дома-2»?

Новости России. Елена Темникова – популярная певица, финалистка проекта «Фабрика звезд-2» и экс-участница группы Serebro станет новой ведущей «Дома-2». Об этом сообщают российские издания. Они ссылаются на продюсера телепроекта Алексея Михайловского.

Предполагается, что проект несколько обновит формат:

Темникова отправится в большой тур по России, в котором будет набирать новых участников.

Другие детали не разглашаются. Сама Елена информацию пока никак не прокомментировала. Правда, ее поклонники уже стали активно участвовать в дискуссии: стоит кумиру ввязываться в подобную авантюру или нет. Мнений несколько. Одни склоняются к тому, что проект позволит большему числу людей познакомиться с творчеством певицы. Другие просят: «Лена! Не делай этого, не ввязывайся в это болото».



Напомним, в начале 2017 года в социальных сетях появилась информация, что Елена Темникова одна из основных кандидатур, которые могут представить Россию на «Евровидении-2017». Но почему популярная артистка отказалась от столько заманчивого предложения – здесь подробнее.