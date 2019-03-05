Писатель Николай Чергинец провёл встречу с читателями в Минске

Новости Беларуси. В юности он мечтал стать спортивным журналистом, но сделал карьеру правоохранителя, пройдя путь от лейтенанта милиции до генерал-лейтенанта внутренней службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец – политик, писатель, заслуженный деятель культуры встретился с юными читателями Минска. А сюрпризом для автора стала мини-постановка по мотивам книги «Приказ № 1».

Глеб Михель, учащийся 11 класса средней школы № 32:

К Николаю Чергинцу я отношусь с большим уважением. Сам я читал два романа: «Приказ № 1» и «Сыновья» про Афганистан. Также хочу прочитать «Операция “Кровь”».