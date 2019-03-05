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Писатель Николай Чергинец провёл встречу с читателями в Минске

05 марта 2019 06:51
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Новости Беларуси. В юности он мечтал стать спортивным журналистом, но сделал карьеру правоохранителя, пройдя путь от лейтенанта милиции до генерал-лейтенанта внутренней службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Писатель Николай Чергинец провёл встречу с читателями в Минске-1

Николай Чергинец – политик, писатель, заслуженный деятель культуры встретился с юными читателями Минска. А сюрпризом для автора стала мини-постановка по мотивам книги «Приказ № 1».

Писатель Николай Чергинец провёл встречу с читателями в Минске-4

Писатель Николай Чергинец провёл встречу с читателями в Минске-6

Глеб Михель, учащийся 11 класса средней школы № 32:
К Николаю Чергинцу я отношусь с большим уважением. Сам я читал два романа: «Приказ № 1» и «Сыновья» про Афганистан. Также хочу прочитать «Операция “Кровь”».

Писатель Николай Чергинец провёл встречу с читателями в Минске-9

Николай Чергинец – автор полусотни книг художественной прозы, большинство из которых – остросюжетные детективы, а также нескольких киносценариев и спектаклей. На встрече с минскими школьниками писатель передал несколько десятков своих книг в дар библиотеке.

# Белорусские писатели # Культура # Глеб Михель # Николай Чергинец # Фотофакт

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