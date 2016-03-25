Тренды во флористике: как создать красивый и вкусный фруктовый букет?
Вкусные и сочные фрукты могут не только подарить гастрономическое наслаждение, но и стать настоящим арт-объектом. К примеру, плоды подходят для создания букетов и композиций – это последний «писк моды» во флористике.
К примеру, яблоки, сливы, инжир, гранат прекрасно украсят цветы в холодное время года, а лимоны и лайм – в теплое. Главное: не бояться проявить фантазию и хорошенько продумать композицию.
Сперва выстраиваем композицию из цветов – в нашем случае, используем тюльпаны и мимозу. Затем добавляем в букет фрукты. Важно правильно их закрепить.
Сперва выстраиваем композицию из цветов – в нашем случае, используем тюльпаны и мимозу. Затем добавляем в букет фрукты. Важно правильно их закрепить.
Последовательность расположения плодов смело выбирайте на свой вкус, к примеру, можно подобрать дары природы по цвету.
Вазу для оригинального букета тоже можно украсить необычно. Отличный вариант – заполнить ее целыми фруктами в сочетании с разрезанными плодами.
Если вы захотите употребить в пищу съедобную часть букета, не стесняйтесь! Главное, не забудьте хорошенько вымыть вкусные дары природы. Фруктовыми композициями можно не только порадовать близких, но и использовать их в интерьере. К примеру, украсить обеденный стол, дачную веранду…
Сочные апельсины, мандарины, яблоки будут переливаться на солнце и создадут позитивное настроение.