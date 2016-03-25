Тренды во флористике: как создать красивый и вкусный фруктовый букет?

Вкусные и сочные фрукты могут не только подарить гастрономическое наслаждение, но и стать настоящим арт-объектом. К примеру, плоды подходят для создания букетов и композиций – это последний «писк моды» во флористике.

К примеру, яблоки, сливы, инжир, гранат прекрасно украсят цветы в холодное время года, а лимоны и лайм – в теплое. Главное: не бояться проявить фантазию и хорошенько продумать композицию.