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Тренды во флористике: как создать красивый и вкусный фруктовый букет?

25 марта 2016 07:57
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Вкусные и сочные фрукты могут не только подарить гастрономическое наслаждение, но и  стать настоящим арт-объектом. К примеру, плоды подходят для создания букетов и композиций – это последний «писк моды» во флористике.

К примеру, яблоки, сливы, инжир, гранат прекрасно украсят цветы в холодное время года, а лимоны и лайм – в теплое. Главное: не бояться проявить фантазию и хорошенько продумать композицию.

Тренды во флористике: как создать красивый и вкусный фруктовый букет?-1


Сперва выстраиваем композицию из цветов – в нашем случае, используем тюльпаны и мимозу. Затем добавляем в букет фрукты. Важно правильно их закрепить.

Тренды во флористике: как создать красивый и вкусный фруктовый букет?-3


Сперва выстраиваем композицию из цветов – в нашем случае, используем тюльпаны и мимозу. Затем добавляем в букет фрукты. Важно правильно их закрепить.

Последовательность расположения плодов смело выбирайте на свой вкус, к примеру, можно подобрать дары природы по цвету.

Тренды во флористике: как создать красивый и вкусный фруктовый букет?-6


Вазу для оригинального букета тоже можно украсить необычно. Отличный вариант – заполнить ее целыми фруктами в сочетании с разрезанными плодами.

Тренды во флористике: как создать красивый и вкусный фруктовый букет?-8


Если вы захотите употребить в пищу съедобную часть букета, не стесняйтесь! Главное, не забудьте хорошенько вымыть вкусные дары природы. Фруктовыми композициями можно не только порадовать близких, но и использовать их в интерьере. К примеру, украсить обеденный стол, дачную веранду…

Тренды во флористике: как создать красивый и вкусный фруктовый букет?-10



Сочные апельсины, мандарины, яблоки будут переливаться на солнце и создадут позитивное настроение.




 






 







 







 

# Культура # Растения и цветы # Фотофакт # Флористика # Елена Богданович

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