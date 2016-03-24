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Сезон аттракционов откроется 15 апреля: специалисты уже проверяют карусели на прочность

24 марта 2016 18:04
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Новости Беларуси. Столичные аттракционы совсем скоро закружатся в первом вальсе. Минские парки готовятся к новому сезону. Специалисты проверяют металлоконструкции на прочность. При необходимости поврежденные детали меняют на новые.

В этом году прокатиться можно на различных аттракционах, а их на балансе городского предприятия порядка 60. Новинкой станет карусель отечественного производства, которую установят в парке имени Горького. К слову, при благоприятных погодных условиях новый сезон откроют уже 15 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности».  

# Культура # Аттракционы

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