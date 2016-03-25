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Красота своими руками: названы имена лучших ландшафтных дизайнеров Беларуси

25 марта 2016 07:43
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В Беларуси на днях подвели итоги конкурсов ландшафтных проектов и выбрали лучших ландшафтных дизайнеров страны.

Победители конкурса – в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ: Ольга Суворова, победитель конкурса ландшафтных проектов 2016 (1-е место), Екатерина Тырина, победитель конкурса ландшафтных проектов 2016 (2-е место), Татьяна Тяпкина, победитель конкурса ландшафтных проектов 2016 (3-е место), а также  председатель правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии Юлия Чемердовская.

# Культура # Фотофакт # Дизайн # Ольга Суворова # Юлия Чемердовская # Екатерина Тырина # Татьяна Тяпкина

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