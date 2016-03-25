Красота своими руками: названы имена лучших ландшафтных дизайнеров Беларуси

В Беларуси на днях подвели итоги конкурсов ландшафтных проектов и выбрали лучших ландшафтных дизайнеров страны.

Победители конкурса – в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ: Ольга Суворова, победитель конкурса ландшафтных проектов 2016 (1-е место), Екатерина Тырина, победитель конкурса ландшафтных проектов 2016 (2-е место), Татьяна Тяпкина, победитель конкурса ландшафтных проектов 2016 (3-е место), а также председатель правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии Юлия Чемердовская.