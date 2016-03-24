После пяти лет молчания свою персональную выставку презентовал белорусский художник Руслан Вашкевич

Новости Беларуси. Концептуальное в искусстве. После пяти лет молчания свою персональную выставку в столице презентовал известный белорусский художник Руслан Вашкевич. Здесь современный автор представил более сотни работ, а это и картины, и инсталляции, и даже видеоклипы. Причем само художественное пространство выстроено наподобие лабиринта.

По словам концептуалиста, каждая следующая работа открывают новую грань искусства. Центральными в выставке стали полотна «Не смотря ни на что», «Мост», а также проект-калейдоскоп «Тайная архитектура». Художник выставляется не только у себя на Родине, но и в других европейских городах: Мадриде, Париже, Риме, Чикаго. Оценить арт-проект можно до 22 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.