Традиционный неглюбский костюм: символика орнамента

Ветковщина – уютный уголок в Гомельской области, где сохранились самобытные проявления белорусской культуры. Среди них уникальное неглюбское ткачество. Его отличительными чертами стали импровизация и необыкновенное разнообразие узоров. Важнейшим ритуальным предметом в Неглюбке всегда был рушник. Именно он сопровождал человека на протяжении всей жизни. Так, самый первый ткали на рождение ребёнка, а вот последним повязывали могильный крест. Кстати, многие традиции, связанные с рушником, который называли дорогой к небу, сохранились и сегодня. Так, он по-прежнему украшает иконы в красном углу. Интересно, ещё и то, что именно в Неглюбке до сих пор продолжают носить народный костюм.

Самыми распространёнными цветами как в костюмах, так и в рушниках были красный и белый.

Обычно орнамент вышивали красными нитками, а вот само полотно было белым. Хотя в неглюбском свадебном костюме встречаются и варианты вышивки белыми нитками по белому полотну.