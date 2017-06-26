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Традиционный неглюбский костюм: символика орнамента

26 июня 2017 11:34
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Ветковщина – уютный уголок в Гомельской области, где сохранились самобытные проявления белорусской культуры. Среди них уникальное неглюбское ткачество. Его отличительными чертами стали импровизация и необыкновенное разнообразие узоров.  

Важнейшим ритуальным предметом в Неглюбке всегда был рушник. Именно он сопровождал человека на протяжении всей жизни. Так, самый первый ткали  на рождение ребёнка, а вот последним повязывали могильный крест. Кстати, многие традиции, связанные с рушником, который называли дорогой к небу, сохранились и сегодня. Так, он по-прежнему украшает иконы в красном углу.   

Интересно, ещё и то, что именно в Неглюбке до сих пор продолжают носить народный костюм.

Традиционный неглюбский костюм: символика орнамента-1

Самыми распространёнными цветами как в костюмах, так и в рушниках были красный и белый.  

Традиционный неглюбский костюм: символика орнамента-4

Обычно орнамент вышивали красными нитками, а вот само полотно было белым. Хотя в неглюбском свадебном костюме встречаются и варианты вышивки белыми нитками по белому полотну.

Традиционный неглюбский костюм: символика орнамента-7

В основе орнамента неглюбского костюма и рушника лежат геометрические фигуры и растительные знаки. Отличать один элемент от другого этнографов несколько десятков лет назад учили сами мастерицы. Ведь для каждого из знаков существует специальное местное название.

За 30 с лишним лет местные этнографы научились читать магический текст орнамента. Заложенные коды добра, любви, достатка, плодородия в знаках и узорах неглюбских мастериц поражает воображение. Уже сейчас известно более семисот символов. Кстати, самому древнему из них – четыре тысячи лет.

Изучая  местную культуру и обряды, этнографы пришли к ошеломляющим выводам. Оказывается, что во многом знаки и символы орнамента повторяются в узорах и фигурах хороводов и танцев.

Древнейшие магические знаки переходили из поколения в поколение, от матери к дочери. И дошли до наших дней. Как и дошёл уникальный по сохранности древних элементов традиционный неглюбский костюм. О котором мы продолжим говорить уже завтра.

# Культура # Фотофакт # Культурные традиции # Ульяна Суглоб

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