«Вдыхаешь жизнь в куклу». Каково это – быть актрисой кукольного театра?

Новости Беларуси. Театр кукол у большинства взрослых ассоциируется с детством. Когда в зале гаснет свет, а на сцене, словно по взмаху волшебной палочки, оживают персонажи из сказок. К слову, не пытайтесь называть куклы в руках у артистов игрушками. Актеры на это очень обижаются, рассказали в программе «Центральный регион». Вероника Сайко, корреспондент:

Жизнь театрала – это постоянные гастроли. Вот и кукольный театр из Молодечно нам пришлось ловить в Ивенце, это под Воложино. Актеры привезли местным ребятам самую популярную свою постановку «Кошкин дом». Для того, чтобы догадаться, что в местном Доме культуры премьера, не нужно даже открывать афишу. Это и так понятно: со всех сторон стройными рядами сюда стекаются дети. На сцене – знакомый всем «Кошкин дом». Но кукольный театр не только для детей. Ставят и взрослые спектакли.

Татьяна Павлючук, актриса Минского областного театра кукол «Батлейка»:

Сегодня у нас в репертуаре больше 40 спектаклей. Из них для взрослых на данный момент три: «Мандрагора», «Сестры Грайи» (лауреат Национальной премии Республики Беларусь), «Яна и я» (спектакль по поэзии Янки Купалы). Если ты проработал уже не один год в театре кукол, то хочется больше и взрослого репертуара, не только детского. Потому что немного надоедает, хочется поработать над каким-то более серьезным материалом. Но мне кажется, что не каждый режиссер, даже кукольный режиссер, может поставить именно детский спектакль. Это гораздо сложнее, на мой взгляд. Тебе нужно перевоплотиться, изображать не только человека, а любого персонажа. Это может быть любое животное, вплоть до того, что это будет говорящий камень, черепаха, волк – кто угодно. «Батлейке» из Молодечно уже 30 лет. Назван он в честь народного кукольного театра. Татьяна Павлючук:

Как любой профессиональный актер, он должен взять внимание, это раз. Во-вторых, когда сам актер сосредоточен на кукле, то он всю свою энергию высвобождает через предмет, через куклу – ты посылаешь голос, посылаешь всю энергетику, ты как бы его оживляешь. То есть твои руки в какой-то степени волшебные, потому что ты вдыхаешь в эту куклу жизнь. Ты настолько сосредотачиваешься на персонаже, что ты забываешь о том, что ты живой человек, что ты артист, что ты озвучиваешь эту куклу, водишь ее. То есть ты как бы вживаешься в эту куклу. Это под силу не каждому драматическому актеру. Если актер театра кукол может поучаствовать и в живом плане, и в драматических каких-то постановках, и в кино сняться, то драматический актер – не каждый. Потому что эту куклу нужно почувствовать. Драматические артисты могут нам завидовать, потому что мы в одном спектакле можем сыграть восемь ролей сразу, когда у них идет борьба за роли.

До коронавирусной пандемии театр исколесил почти всю родину и страны-соседки: от украинского Николаева до российской Тулы. Выступать приходилось перед самой разной аудиторией. Татьяна Павлючук:

Даже в этом году, к сожалению, получилось так, что из-за пандемии после нового года уже новогодний зритель отходил, затихли немного. У нас воскресный спектакль, у нас ребенок пришел с папой. Только два человека. И мы играли спектакль, потому что и холодно, и они встали рано, они пришли в театр. Мы бы просто себе не простили этого. Ребенок пришел, он надеялся. Они нас так благодарили, они были такие счастливые. В 2020 году театру тоже пришлось столкнуться с потерей. Ушел из жизни режиссер Николай Андреев. На его счету половина постановок труппы. Молодечненскому театру Николай Николаевич посвятил последние 16 лет жизни.

Татьяна Павлючук:

Он не только режиссер, он еще и как педагог, как человек очень любил нас. Всегда к нам с душой относился, всегда говорил: «Дети мои». Хотя кто-то старше, кто-то младше, мы были его детьми. Для нас это очень большая потеря, мы скорбим очень сильно. Сейчас Николай Николаевич не закончил свой спектакль, только начинал постановку «Дарога да Віфліему» (пьеса Сергея Ковалева). Мы только ее запустили, его не стало. Сейчас мы в память о Николае Николаевиче нацелились довести до конца эту работу. Мы пригласили Светлану Бень, она любезно согласилась довести эту работу. Поэтому 30 апреля у нас будет сдача или премьера, не знаю, как точно, но будет уже показ этого спектакля. Мы постараемся успеть. В память о Николае Николаевиче, эту работу хотели бы завершить, это честь для нас. Интересное наблюдение: взрослые, пришедшие на спектакль со своими детьми, благодарят актеров даже больше, чем юные зрители. Говорят: «За 45 минут постановки смогли переместиться в детство, а это дорогого стоит».