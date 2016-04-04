Торжества по случаю Дня единения народов Беларуси и России пройдут 4 апреля в Минске и Москве

Новости Беларуси. Главные торжества по случаю Дня единения народов Беларуси и России пройдут 4 апреля в столицах двух государств. Так, в Минске праздничный вечер состоится на сцене Белорусской государственной филармонии. Большой концерт объединит не только белорусских музыкантов с российскими, но и классику с эстрадой, оперу с современным танцем, а музыку - с живописью.

Часть программы будет посвящена двум знаковым юбилярам - основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину и поэту Максиму Богдановичу, творчество которых стало неотъемлемой частью нашего культурного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.