Прямой эфир

Стрельба на сцене и соло на пиле: гомельские музыканты специально написали партитуры для оружия и строительных инструментов

01 апреля 2016 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стрельба на сцене и соло на пиле. Для первоапрельского концерта гомельские музыканты специально написали партитуры для оружия и строительных инструментов. «Стрелять» на сцене доверили фаготу, а справляться с двуручной пилой пришлось научиться валторнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Добшиков, артист камерного оркестра Гомельской областной филармонии:
Переучивались недели 2-3. Я думаю, мы всю жизнь мечтали играть на пилах. Было бы такое отделение в колледже, мы бы обязательно поступили на пилы.

Владимир Милютин, дирижёр камерного оркестра Гомельской областной филармонии:
Сегодня необычный день. День дураков. Все друг над другом подшучивают. Но мы не можем позволить себе обманывать людей, зато хотим по-новому сыграть наши произведения, так как их никто не играл, показать в другом контексте.

Классический камерный оркестр Гомельской областной филармонии сегодня не слушался дирижёра, шумел и ходил по сцене. Тем не менее непозволительное поведение артистов пошло только на пользу общей атмосфере первого апреля.

# Культура # Музыкальное искусство # Кирилл Добшиков # Владимир Милютин

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Елисеенков, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь на СТВ
01 апреля 2016 08:46

Олег Елисеенков, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь на СТВ

Хор детей с нарушением зрения споет вместе с группой «Чистый голос»
01 апреля 2016 06:21

Хор детей с нарушением зрения споет вместе с группой «Чистый голос»

«Первая книга Царств», изданная Франциском Скориной в Праге в 1518 году, вернулась в Беларусь из Великобритании
31 марта 2016 18:18

«Первая книга Царств», изданная Франциском Скориной в Праге в 1518 году, вернулась в Беларусь из Великобритании