Стрельба на сцене и соло на пиле: гомельские музыканты специально написали партитуры для оружия и строительных инструментов

Новости Беларуси. Стрельба на сцене и соло на пиле. Для первоапрельского концерта гомельские музыканты специально написали партитуры для оружия и строительных инструментов. «Стрелять» на сцене доверили фаготу, а справляться с двуручной пилой пришлось научиться валторнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Добшиков, артист камерного оркестра Гомельской областной филармонии:

Переучивались недели 2-3. Я думаю, мы всю жизнь мечтали играть на пилах. Было бы такое отделение в колледже, мы бы обязательно поступили на пилы.

Владимир Милютин, дирижёр камерного оркестра Гомельской областной филармонии:

Сегодня необычный день. День дураков. Все друг над другом подшучивают. Но мы не можем позволить себе обманывать людей, зато хотим по-новому сыграть наши произведения, так как их никто не играл, показать в другом контексте.

Классический камерный оркестр Гомельской областной филармонии сегодня не слушался дирижёра, шумел и ходил по сцене. Тем не менее непозволительное поведение артистов пошло только на пользу общей атмосфере первого апреля.