Образцово-показательный оркестр Вооружённых Сил Беларуси отметил годовщину основания

Новости Беларуси. Не дня без музыки. Годовщину основания отметил Образцово-показательный оркестр Вооружённых Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое выступление музыкантов состоялось весной 1950-го. Оркестр – постоянный участник парадов войск Минского гарнизона.

День рождения коллектив отметил концертом. Звучали мировые и белорусские классические композиции, в том числе в авторских аранжировках, песни из телефильмов и всемирно известные хиты. Особый колорит придало выступление военного джаз-бэнда.