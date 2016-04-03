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Образцово-показательный оркестр Вооружённых Сил Беларуси отметил годовщину основания

03 апреля 2016 11:59
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Новости Беларуси. Не дня без музыки. Годовщину основания отметил Образцово-показательный оркестр Вооружённых Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое выступление музыкантов состоялось весной 1950-го. Оркестр – постоянный участник парадов войск Минского гарнизона.

День рождения коллектив отметил концертом. Звучали мировые и белорусские классические композиции, в том числе в авторских аранжировках, песни из телефильмов и всемирно известные хиты. Особый колорит придало выступление военного джаз-бэнда.

# Культура # Юбилеи

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