Прочувствовать дух эпохи: в художественной галерее Михаила Савицкого открылась выставка «Минск Иосифа Лангбарда»

Новости Беларуси. Минск 30 годов и Минск будущего, каким его видел знаменитый архитектор Иосиф Лангбард. Архивные документы, редкие личные фото, эскизы и интерьеры зданий руки, маэстро архитектуры.

К 135-летию легендарного зодчего и 950-летию белорусской столицы в Минском музее истории открылась выставка «Минск Иосифа Лангбарда».

Дом Правительства, Большой театр, Академия наук, Дом офицеров… За неповторимый стиль его архитектурные шедевры называли «домами-скульптурами». Прочувствовать дух эпохи, в которую именитый градостроитель создавал облик столицы,

помогут и впервые выставленные для широкой публики артефакты.

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник музея истории Минска:

Интересная история обнаружения. Во время замены утеплителя, в самом этом утеплителе эти предметы и были обнаружены. Он представлял собой такое сыпучее вещество нападобие песка. Хорошая среда для сохранности, пила-ножовка, разного рода совки кельма, а также уникальный такой предмет – страховочный строительный пояс. Дом Правительства строился без подъемных кранов, то есть это предмет, которым обязательно пользовались строители.

Мистическим образом только здания Лангбарда уцелели во время Великой отечественной и дождались возвращения в Минск своего создателя, который потом занимался их реконструкцией.

К слову, немало обсуждений вызвал и «Минск мечты» Лангбарда – архивный план реконструкции современной Октябрьской площади,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.