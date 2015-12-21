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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 20 декабря: что такое белорусское кино и в какой точке оно находится

21 декабря 2015 11:37
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Сегодня мы говорим о белорусском кино. Должен вам признаться, что есть несколько тем, которые с завидным успехом проходят на любом ток-шоу. Эти темы всегда насыщены очень яркими героями, достаточно острой полемикой и всегда заканчиваются двумя взаимоисключающими выводами. Один из них – все, это конец. Другой – все еще впереди. Видимо, эти темы вы прекрасно знаете, когда мы говорим о белорусском шоу-бизнесе, возможно, о белорусском футболе и, конечно, о белорусском кино. 17 декабря мы отметили День белорусского кино. Что это за праздник? День памяти, ностальгических воспоминаний?

Гости в студии:
Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»;
Вячеслав Никифоров, режиссер, актер, сценарист, заслуженный деятель искусств Беларуси;
Алексей Дударев, заслуженный деятель искусств Беларуси;
Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь;
Павел Иванов, декан факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств;
Юрий Алексеев, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

# Культура # Кино

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