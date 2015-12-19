Брест передал эстафету культурной столицы Беларуси Молодечно

Новости Беларуси. Брест передал звание культурной столицы года Молодечно. Во время гала-концерта отметили и тех, благодаря кому можно сказать, что Брест стал очередным белорусским брендом. Это местные деятели искусств, авторы оригинальных культурных проектов, меценаты. Юлия Бешанова, корреспондент СТВ, — о своей Родине.

Так ровно год назад Брест официально вступил в права культурной столицы Беларуси. Церемония прошла на одном из самых ярких событий региона — международном фестивале «Январские музыкальные вечера». За 28 лет его существования на брестских подмостках выступили музыканты почти из 40 стран мира.

За 365 дней под знаком культурной столицы в городе многое произошло впервые: брестчане слушали оперу, участвовали в фестивале уличных театров, принимали бард-форум имени Высоцкого и даже прошли по центральным улицам в карнавальном шествии.

В статусе культурной столицы Брест принял и юбилейный театральный фестиваль. Афишу двадцатой «Белой Вежи» вполне можно было использовать в качестве учебника географии: более 200 заявок от коллективов со всего мира.

За жизнью культурной столицы пристально наблюдал наш телеканал. Все самое интересное и важное из жизни древнего Берестья и современного Бреста, обязательно попадало в кадр программы «Брест-культурная столица».

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Во время проведения этой акции в течение года мы заложили в городе новые традиции, мы заложили в городе те мероприятия, которые даже не планировали. У нас многое получилось, многое стоит на перспективах.

Культурную эстафету Брест передал Молодечно. Городу, который моложе почти на четыре столетия, но который не уступает по культурному размаху.

В Молодечно проходит Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии — «Столичное телевидение» транслировало этот форум на всю страну. Принимает город и региональный форум молодых исполнителей эстрадной песни, международные и республиканские турниры по спортивным танцам. Брест же и дальше будет удивлять своих жителей и гостей новыми идеями и яркими событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.