Молодые белорусские режиссеры и актеры-самоучки за 100 млн рублей сняли фильм и представили его на большом экране

На этой неделе отметили День белорусского кино. И этот день – всего лишь повод для торжества, а мы все еще верим и ждем фильмы с такой энергетикой, как «Иди и смотри», а лучше «Белые росы» , или хотя бы «Про Красную шапочку» и «Буратино».

Современные технологии приблизили съемки кино для тех, кому не дают покоя лавры Спилберга, Феллини и, надеюсь, Пташука и Рубинчика. О любительских и профессиональных исканиях рассказывает Ирина Живаева.

Лето, дача и съемки кино. Режиссер и актеры – без академического образования и денег. А их творение вышло на большой экран. Показы в кинотеатре – редкость для современных белорусских фильмов.

«Зачем вы сюда приехали?» – это самый вежливый вопрос от реальных соседей в дачном кооперативе, где ребята снимали кино. Один встревоженный садовод даже милицию вызывал. Сейчас мы его не застали. К сожалению или к счастью.

Влада Сенькова, режиссер:

Наверное, он только на лето приезжает. Всю зиму копит в себе злость. Вызывал на нас милицию, потому что думал, что мы снимаем порно, угрожал, что уже видел его в Интернете.

Дружелюбие дачников даже увековечили в сценарии. Но охоту снимать это не отбило, как и бытовые трудности. Так, чуть не угорели – городские не знали, как обращаться с печкой. Ели макароны и то, что росло в огороде.

Дарья Гайдук, актриса:

Здесь была и гримерная, и костюмерная.

Влада Сенькова, режиссер:

Тут есть один диван и два кресла. Здесь мы спали вдесятером. И нам было хорошо.

Искусство требует жертв. Поле красивейшее в фильме, а Даше запомнилось колючей стерней, по которой она тут бегала пару месяцев назад.

Дарья Гайдук, актриса:

Режиссерская задача – бежать, несмотря ни на что. И ноги, естественно, голые, босиком. Очень больно, а остановиться нельзя, потому что идет съемка.

Влада Сенькова, режиссер:

Мы сейчас подойдем к стогу, который сыграл, на самом деле, одну из важных ролей в нашем фильме.

Как-то ребята опоздали на автобус и пришлось ночевать в стогу. Но в итоге все так вдохновились, что придумали с ним сцену в фильме. А еще сделали татуировки в виде колосков.

Александр Лесько, актер:

Это как период лета, как поля, на которых мы побывали, красивые белорусские. И мы решили это сделать в форме каннской ветки, ветки Каннского фестиваля.

Голосовать теперь будут зрители – рублем. Правда, есть те, кто уже это сделал. Деньги на съемки собирали при помощи специального сайта. Самым щедрым жертвователем был Дмитрий.

Дмитрий Григорьев:

Каля 10 млн гэта сума была. Цікавы праект, беларускае кіно. Я вельмі рад таму, што у мяне атрымалася неяк далучыцца да гэтага.

Всего фильм обошелся примерно в 100 миллионов белорусских рублей. Половина ушла на звук, остальное – на реквизит и бензин. Актеры, операторы работали бесплатно.

Полина Янович, актриса:

Это мой первый опыт в большом кино. Я сейчас очень волнуюсь, и будем жать кулачки, чтобы все хорошо получилось.

Отцы и дети. Конфликт города и деревни. Что-то мы похожее видели в легендарных «Белых Росах». И вот, вроде, 91 год белорусскому кинематографу на днях как раз отмечали. Сотни тысяч фильмов сняты, а именно этот вспоминаем, говоря о самых успешных. И любимых – у каждого есть своя обожаемая сцена.

Шедевр создают детали. Кажется, здесь мы их знаем наизусть? Нет, фильм мог бы быть на волоске от успеха. В прямом смысле. Борода – важный компонент образа и сложнейший, – говорит художник-гример с полувековым стажем. Среди десятков картин запомнил именно работу над внешностью Бориса Новикова в «Белых Росах».

Григорий Храпуцкий, художник-гример:

Он сам по себе такой деревенский мужичок, а у него волосики не растут. Нужно было сделать такую бородку, чтобы и бородка, и не бородка. И она ложится. И он такой смешной, такой задорный.

А вот с этой картины началась история «Беларусьфильма» (после того, как киностудия стала называться именно так). Тут и деревня, опять-таки, и война.

Фильмами на эту тематику наша студия славится. Но сейчас на поле битвы здесь – строители. Через год завершить реконструкцию обещают. А новый руководитель студии сулит и поддержку молодым режиссерам. Говорит, их уже много к нему приходило с фильмами и идеями.

Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Кто-то делает на камеру, кто-то делает чуть ли не на телефон, но все равно они пытаются реализоваться. Это вызывает огромное уважение. Есть очень интересные работы. И, конечно, надо это все смотреть, отбирать и помогать.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

У Беларусі развіваецца таксама і прыватная кінавытворчасць, з’яўляецца моладзь. Актыўна яна заяўляе сябе ў нейкіх кароткаметражных фільмах. Хацелася б, каб гэтыя людзі прыходзілі ў вялікае кіно.

Короткометражки молодых режиссеров на этой неделе показали в минских кинотеатрах. Но в остальное время в прокате их нет, как и белорусских документалистики и анимации, ценимых во всем мире. Может, это зрители не готовы покупать билеты на отечественное кино?

Минчане:

Купили бы. Наверное, что-нибудь про войну хотелось бы посмотреть. Мне кажется, эта тема очень интересная.

Повеселее что-нибудь, связанное больше с нашей жизнью. Посмеяться над собой.

А какие современные фильмы белорусские действительно есть? Сейчас такого ничего яркого, интересного мы не делаем.