Ткачихи Могилевской области продолжают работу над созданием самого длинного купальского пояса в Беларуси

Новости Беларуси. В Могилеве ткут самый большой купальский пояс в мире. Сейчас он 40 метров, но на этом мастерицы останавливаться не собираются. В областной центр по очереди приезжают ткачихи из каждого уголка региона и украшают полотно орнаментом, который характерен именно для их местности.

Ей песня ткать и жить помогает, говорит Валентина Гайшун. Опытная мастерица из Бобруйского района в передовиках. За день соткала два с половиной метра пояса.

Валентина Гайшун, мастер по ткачеству (Бобруйский район):

Это местный орнамент Бобруйского района. В деревне Ивановка этот символ использовался как символ плодородия.

Каждая мастерица привносит в пояс элементы орнаментов из своего района. Они разные. Объединяет только наличие красного. Этот цвет испокон веков в Беларуси символизирует защиту. Чтобы лучше узнать традиции своей земли, рукодельницы даже в экспедиции по деревням ездили. Изучали орнаменты на аутентичных рушниках и национальной одежде.

Наталья Куприянцева, мастер по ткачеству (Славгородский район):

И вот мы собираем, что-то в музей передаем, что-то для себя. Срисовываем эскизы рисунков пояса или какого-то элемента.

Работу над созданием пояса рекордной длинны в прошлом году начинали 23 женщины. Сейчас их осталось 20. По разным, но радостным причинам. Кто замуж, кто в декрет. Выходит не зря соблюдали обряды и закладывали в узоры стародавние символы.

Елена Савченко, методист Могилевского областного методического центра народного творчества:

В закладке пояса приняли участие мастерицы со всей области. Самую первую ниточку в заправке пояса проложила самая молодая ткачиха, а последнюю проложила одна из самых старейших наших ткачих.

Сейчас длина купальского пояса превышает 40 метров. Выйти на сто – задача сложная, но выполнимая, говорят ткачихи. Но планировать не хотят. Ткачество дело тонкое.

Рекордный купальский пояс с лэйбом «Сделано на Могилевщине» можно будет увидеть 9-10 июля на празднике «Александрия собирает друзей». Уже по традиции он пройдет в Шкловском районе на живописном берегу Днепра и соберет множество гостей из Беларуси, России, Украины, Литвы. В нынешнем году организаторы снова планируют масштабную программу. Собираются удивить размахом и сюрпризами. Купальский пояс - один из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.