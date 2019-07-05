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Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи

05 июля 2019 18:07
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Новости Беларуси. Раскрыть тайны Купальской ночи минчан приглашает Центральный ботанический сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи-1

Праздник Купалья здесь начнется 6 июля в половину седьмого вечера. Посетители смогут погрузиться в атмосферу древнего славянского праздника через песни, игры и хороводы.

Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи-4

Не обойдется без традиционного купальского костра, гаданий на суженого и плетения венков. Самые смелые гости отправятся с экскурсоводами на поиск магического цветка папоротника, способного принести счастье его обладателю.

Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи-7

Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи-9

# Купалье # Культура # Фотофакт

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