Атмосфера праздника в песнях и хороводах. Ботанический сад приглашает минчан раскрыть тайну Купальской ночи

Праздник Купалья здесь начнется 6 июля в половину седьмого вечера. Посетители смогут погрузиться в атмосферу древнего славянского праздника через песни, игры и хороводы.

Не обойдется без традиционного купальского костра, гаданий на суженого и плетения венков. Самые смелые гости отправятся с экскурсоводами на поиск магического цветка папоротника, способного принести счастье его обладателю.