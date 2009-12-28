«Теоретики». Премьера сериала на СТВ

Что случилось на съемках новогодней серии и почему главной героине не всегда удавалось играть с первого дубля?

У них нет ни выходных, ни праздников. От этой парочки – режиссёр и видеоинженер – теперь зависит всё. Успеть в эфир – главная задача. Когда тяжелый для актеров съемочный период позади, режиссёр продолжает трудиться. Выбрать самые лучшие дубли, состыковать, озвучить, отсмотреть, просчитать – и первая серия готова к эфиру!

Сергей Талыбов, режиссер сериала:

Четыре серии связаны одной общей идеей о молодых учёных, которые очень хорошо общаются между собой на научном языке, и не очень внятно умеют выражать свои мысли в присутствии обыкновенных людей, тем более женщин.

Выражать свои мысли понятно актёру Максиму с говорящей фамилией Пониматченко в сериале было нелегко. Досталась роль умного учёного-физика. В перерывах между съемками новоиспеченному Алесю Жужелю даже приходилось перелистывать школьные учебники. Говорит, помогло.

Актрисе Татьяне Калих долго вживаться в роль не пришлось. В сериале она играет практически саму себя – обворожительную блондинку, которой приходится выводить свои цифры, формулы и законы обольщения Теоретиков. Правда, с первого дубля делать это не всегда удавалось.

Татьяна Калих, актриса:

И из-за меня делали столько дублей! Потому что я хохочу, это невозможно!

Хохотал на съемках и ведущий СТВ Жан Кодеба. Правда, не во время записи, а во время выбора костюма. В сериале ему досталась роль телеоператора. О том, как должен выглядеть представитель этой профессии спорили долго. В итоге, привычный «эфирный» наряд ведущего новостей пришлось сменить на женское платье!

Жан Кодеба, ведущий СТВ:

По ходу еще приходилось переодеваться в женские одежды, в полосатые чулочки и в пуховой платочек. Но для чего это делалось — не буду открывать секретов, пусть зритель всё увидит сам, думаю, понравится. Было очень весело!

Кому уж совсем не пришлось вживаться в роль – так это ведущей СТВ Ирине Хануник-Ромбальской. По ту сторону кадра она и в реальной жизни. В кино ей досталась роль журналиста. Правда и тут без казусов не обошлось.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая СТВ:

По сценарию я должна была целоваться с комендантом общежития. Такая практически эротическая сцена, и я очень рада тому, что в какой-то момент режиссёр отвлёкся, и мы просто забыли её снять! И слава Богу! Потому что теперь меня из дому не выгонят!

Проверить на подлинность теории героев фильма и стать свидетелями новых открытий зрители СТВ смогут уже в этом году. Четыре предпраздничные серии уже готовы к эфиру. Однако, самая запоминающаяся по мнению артистов — новогодняя!

Максим Пониматченко, актёр:

Когда человеку надо было с первым аккордом запеть свою песню, произошёл коллапс! Потому что шампанское было открыто прямо ему в лицо!

А вот удалось ли героям сериала обойтись без жертв во время эпизода с шампанским, зрители СТВ смогут узнать 31 декабря. В канун Нового года выйдет специальная «новогодняя» серия.