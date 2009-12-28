Прямой эфир

Международный День кино отмечают в мире

28 декабря 2009 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
28 декабря в парижском кафе на бульваре Капуцинов французы братья Люмьер устроили первый в истории публичный киносеанс – видеосъемку «прибытия поезда».В нашей стране первый отечественный художественный фильм «Лесная быль» режиссера Юрия Тарича вышел на экраны в 1926. А через два года появилась и собственная киностудия «Советская Беларусь» – прародительница нынешнего «Беларусьфильма». Правда, за неимением собственной материальной базы она находилась в Ленинграде и только в 1939 переехала в Минск.
# общество # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
28 декабря 2009 08:12

Индонезийский сафари-парк празднует день рождения маленькой Виолетты

28 декабря 2009 08:01

Ликвидированы последствия прорыва газопровода в Минске

28 декабря 2009 07:53

В Барановичах открывается Ледовый дворец