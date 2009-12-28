Международный День кино отмечают в мире

28 декабря в парижском кафе на бульваре Капуцинов французы братья Люмьер устроили первый в истории публичный киносеанс – видеосъемку «прибытия поезда».В нашей стране первый отечественный художественный фильм «Лесная быль» режиссера Юрия Тарича вышел на экраны в 1926. А через два года появилась и собственная киностудия «Советская Беларусь» – прародительница нынешнего «Беларусьфильма». Правда, за неимением собственной материальной базы она находилась в Ленинграде и только в 1939 переехала в Минск.