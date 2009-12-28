Сценарист сериала «Теоретики»: Огромное количество людей очень похожи на наших персонажей

О ситкоме «Теоретики» расскажут сценаристы Юрий Крученок, Олег Сухомера и актриса Татьяна Калих.

Еще одна премьера телеканала СТВ ситком «Теоретики». Что такое «ситком», что такое «Теоретики», узнаем у наших гостей.

-Наши телезрители знают, что вы являетесь автором многих сезонов такого телесериала, как «Солдаты», а также многих других ситкомов. В чем специфика жанра «ситком»? Вам было интересно работать с «Теоретиками»?

Юрий Крученок, сценарист:

- Любая новая работа всегда интересна. Вопрос в том, что, когда твои герои становятся тебе родными, тогда ты находишь совершенно другие краски для их описания. Когда начинаешь работать, естественно, с одной стороны, интересно, с другой стороны, очень волнительно.

- Когда мы видим в кадре Диму Танковича или Женю Сморигина, то это примерно Юра Крученок и Олег Сухомиров.

Юрий Крученок:

- Просто как раз Сморигина и Танковича мы очень хорошо знаем по КВН, поэтому их представить в этих ролях было проще всего.

- Этот же состав белорусской команды КВН, которая потом тоже писала множество реплик и сценариев для других команд КВН, в том числе и для нашей легендарной команды БГУ.

Юрий Крученок:

- Да, и для ЧП тоже. Просто эти ребята понимают, что шутка содержит в себе систему Станиславского, не вся пьеса, а только шутка, потому что у нее есть начало, есть развитие и есть конец. КВНщики это понимают, а актерам это иногда приходится объяснять.

Олег Сухомера, сценарист:

- Ситуационная комедия была придумана в США. Она подразумевает под собой то, что герои из серии в серию не развиваются, они статичны, их характер остается таким же на протяжении двухсот и трехсот серий.

- Они попадают в ситуации, которые оказываются комическими.

Олег Сухомера:

- Да, ситуации выходят из их характера. Принцип ситкома такой: если ты не совсем умный человек, то ты, соответственно, попадаешь в дурацкие ситуации.

- Татьяна, насчет характера. Мы искали блондинку...

Татьяна Калих, актриса:

- Я скажу, что блондинки бывают абсолютно разные. Иногда брюнетка может поступить намного наивнее, чем блондинка, поэтому это не показатель.

- Ты сейчас защищаешь всех блондинок страны?

Татьяна Калих:

- Да, я защищаю.

- Защити свою героиню. В кругу нашего общежития ученых практиков и теоретиков есть одна девушка. Каково живется ей в этом кругу?

Татьяна Калих:

- Вы сами представьте, как можно одной девушке-блондинке жить среди мужчин, которые, кроме того, все ученые-теоретики, разговаривают они все на непонятном для нее языке.

- Много ухажеров вьется вокруг тебя, и наши главные герои: Дима, Максим и Женя. Кому уделяется особое внимание?

Татьяна Калих:

- Особое внимание на данный момент не уделяется никому, потому что Наташа, моя героиня, ищет принца-академика, она его ждет и верит искренне, честно, с открытой душой, что такой человек обязательно появится.

- Четыре серии, я так понимаю, это такой пробный камень. Сериал приурочен к Новому году.

Юрий Крученок:

- Новогодняя там целая серия, и эти четыре серии пронизаны этой идеей.

- Действие происходит на строительстве АЭС. Ученые из разных стран, сам язык, сами шутки все-таки связаны с ученым миром? Как вы отыскивали их? И сами вы, кстати, физики или лирики?

Олег Сухомера:

- Юра у нас настоящий доцент, кандидат физико-математических наук, а я настоящий филолог, поэтому у нас тандем полный получился. Хочу сказать, что если вы посмотрите, то вы увидите огромное количество людей, которые очень похожи на наших персонажей. Зайдите в любой компьютерный клуб, и вы увидите людей, которые разговаривают на своем языке. У них есть свой юмор, который простому человеку, например, Наташе, не понять, и с этих людей мы писали образы. Сложного в этом ничего нет, поскольку и Юра, и я общаемся при помощи компьютера, и это такая система – интернет, которая дает глобальные знания. - Одно дело, это «привет, медвед», а другое дело - наши герои употребляют какие-то серьезные и несерьезные теоретические выкладки, формулы.

Олег Сухомера:

- Есть определенный термин, который определяет вот этих людей, которые не от мира сего, ученые на своей волне. У нас их называют «ботаники», на Западе называют «нерды» или «гики». Это своя специфическая культура, свой пласт.

Юрий Крученок:

- По поводу формул я вам скажу, что в новогодней серии приводится математическая формула выхода салата оливье. Вот эта формула, действительно, серьезная математическая формула. Называется она «производственная функция затрат на такого человека». Там есть формула, которую выписывает Женя Сморигин, она реальная, поэтому мы стараемся, чтобы у людей, сведущих в науке, это не вызывало недоброй улыбки.

- Были ли такие смешные вещи, которые не были запланированы в сценарии?

Татьяна Калих:

- Да, присутствовали. Мне очень весело на площадке. Первые дни было сложновато, потому что мы только знакомились, понимали, кто мы здесь, какие, искали образы, а потом ребята раззнакомились, почувствовали своих персонажей, познакомились с группой, которая мне очень нравится. Спасибо режиссеру, он и создает эту атмосферу - рабочую, веселую, юморную, интересную. А Женя с Димой просто замечательные, потому что они показывают мастер-класс, очень сильно нам помогают.

- Мастер-класс по шуткам?

- Да, по шуткам. Один способ выжить в сериале - влюбиться в кого-то.

В 20.30 смотрите премьеру сериала "Теоретики" на СТВ.