Телеканал СТВ презентовал фильм «Франциск Скорина»: чем уникален первый игровой фильм о белорусском просветителе

Беларусь вновь прозвучала в мире. Впрочем, и 5 веков назад наш человек сделал то, чем сегодня гордятся не одни лишь белорусы. В XVI веке Франциск Скорына, уроженец полоцкой земли, впервые напечатал Библию на кириллице. Старобелорусский язык был понятен многим славянам, поэтому Скорину почитают и в Чехии, где он печатал книги, и в Литве, где Франциск долгое время жил – во многих странах Восточной Европы. И не только в Европе знают! Великий белорус дал людям Слово Божие на своем родном языке, в то время как испанские конкистадоры покоряли Южную Америку и несли на землю инков европейскую культуру. Поэтому даже посол Эквадора мог сравнивать масштабность исторических событий – на этой неделе Послы нескольких государств мира, аккредитованные в нашей стране, белорусские сенаторы и депутаты Палаты представителей, председатель Союза писателей, деятели культуры, заинтересованные зрители собрались в зале кинотеатра «Беларусь» для премьерного показа фильма «Франциск Скорына».

Телеканал СТВ вместе с Министерством информации презентовал этот проект. Это единственный игровой фильм, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания, и пример того, что белорусская телеиндустрия способна производить художественное кино.

Такой далекий, но такой близкий. Легендарного Франциска из Полоцка зритель увидел по-другому. Это – кадры из картины, которую уже назвали уникальной. Лента «Франциск Скорина» стала первым игровым кино о просветителе. В знаковый год – 500-летия книгопечатания.

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:

Прыемна, што вядомы наш кінадраматург, кінасцэнарыст, вядомая журналістка, пісьменніца Наталля Голубева, дарэчы, узнагароджаная медалем Францыска Скарыны за сваю літаратурную творчасць, вельмі хутка рэалізавала сваю задумку. І я лічу, што гэта адна з сумесных удач і Міністэрства інфармацыі, і таго творчага калектыва, і, безумоўна, «Сталічнага тэлебачання».

Наталья Голубева, писатель, сценарист фильма «Скорина»:

Наследие живет. И это наследие стало поводом для того, чтобы показать, какой уникальный творческий потенциал в Республике Беларусь мы сегодня имеем.

Резкий и живой. Фильм, задумывавшийся как документальный, получился почти боевиком. Это целый оркестр. С нотами философии, сакральности и любви.

Алексей Ракович, режиссер-постановщик фильма «Скорина»:

Это фильм для всех. Для всех зрителей, для всех возрастных категорий. Нами была сделана попытка очеловечить, приблизить немножко Скорину. Возможно, это поможет зрителю проникнуться этим его образом. Этим героем.

Герой картины путешествует во времени, оказываясь то в прошлом, то в настоящем. А вот вояж географический в фильме играет особую роль. Вообще дорога – это символ жизни белорусского гения. Дорога, соединяющая страны. Дорога, ведущая в светлое.

Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь:

Мне легко служить в государстве, где у нас совместные лица. Послу всегда намного легче, если есть какие-то точки соприкосновения. Скорина – это великий европеец. Мне легко здесь быть.

Картину не пропустили и в экзотическом Эквадоре. Посол латиноамериканской страны в Беларуси после фильма остался в восхищении.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Этот фильм показывает, что белорусы помнят свою историю, обращаются к своим корням. И это создает позитивный имидж вашей страны в мире.

Франциск Скорина, известный на всем земном шаре, – это своеобразный мост мира, который проложен сквозь огонь конфликтов. Его, по мнению дипломатов, так не хватает сегодня.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Все страны мира очень дорожат своей культурой, национальными особенностями. Сейчас очень много проблем. И желательно, чтобы в массе этих проблем были найдены позитивные объединяющие моменты. А Скорина именно таким важным очень элементом и является.

Особый смысл в картине видит зритель другой религии. Например, мусульмане находят в фильме отсылки к словам Аллаха.

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь

В Коране есть одно место, где говорится: «Я с каждого народа послал по одному пророку, чтобы мои слова к своему народу он высказал доступно на своем родном языке». Я ничего не хочу сказать. Но я думаю, что в этом направлении нужно задуматься, кто был Скорина.

Премьера на СТВ состоялась. Кстати, 13 ноября зрителей телеканала ожидает повтор ленты. А до этого прошел закрытый показ. Зал в кинотеатре «Беларусь» был полон. Свою оценку работе давали создатели фильма. Но, кажется, главное, что говорило об успехе картины – реакция обычных зрителей.

Зрители:



Я не видела такого раньше. Особенно в белорусском кинематографе. На одном дыхании смотришь. И сразу ты думаешь и ощущаешь.

Фильм держал в напряжении, в эмоционально возбужденном состоянии. Получилась очень удивительная история. Она пронзительная, она трогает, она берет за душу. И я думаю, что такого Франциска мы еще не знали.

Очень потрясающая картинка – понравилась. Динамика звука тоже неплохая. Композитор очень хороший. Фильм сопровождался очень хорошими сценами. Сцены были с драками.

Короткометражная лента снята по заказу телекомпании СТВ. «Столичное телевидение», кстати, уже зарекомендовало себя как масс-медиа, которое производит «сильные» документальные продукты. Взять, к примеру, цикл фильмов к 500-летию белорусского книгопечатания. Игровая картина стала логичным дополнением кинотеки канала.

Алексей Ваганов, бизнесмен:

«Франциск Скорина» – это наш первый фильм совместно с компанией СТВ, которая является несомненным лидером сегодня на рынке медийных услуг в Республике Беларусь. Вот этот фильм является предтечей всех остальных фильмов. Ведь у нас не только Франциск Скорина. У нас достаточно много было героев. Мы обязаны знать свою историю.

Со своей стороны хочется пожелать, чтобы белорусский бизнес более активно принимал участие в культурной жизни страны, в таких проектах, которые значимы для всей страны.

О перспективности таких проектов заявляет не только бизнес. Фильм оценила и творческая элита страны. Например, писатель Николай Чергинец считает, что «Скорина» – удачный пример экранизации работ белорусских авторов.

Николай Чергинец, писатель:

Вот если бы с помощью телевидения попытаться создать серию таких фильмов. Я думаю, это удачный ход. Надо развивать. Молодцы СТВ-шники!