«Джаз способен передать звуки природы». Мирна Клэйтон о Беларуси, песне «Купалинка», джазе и волшебстве музыки
Новости Беларуси. Одна из отличительных особенностей лета в Минске – джазовые вечера у ратуши. В 2018 году они начнутся 23 июня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но джаз в белорусской столице звучит не только в рамках этого проекта.
На неделе Минск посетила американская певица Мирна Клейтон. Почему ее называют птичкой певчей и чем американке полюбилась белорусская «Купалинка»? Об этом Мирну Клейтон расспросила Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Мирна, здравствуйте! Очень приятно видеть вас здесь. Добро пожаловать в Беларусь!
Мирна Клэйтон, певица (США):
Спасибо! Я рада быть здесь по двум причинам. Во-первых, погода замечательная. А во-вторых, люди удивительно добрые.
Яна Шипко:
В Америке вы известны как «певчая птичка». Вам нравится это сравнение?
Мирна Клэйтон:
Да, прежде всего потому, что я певица. А именно птицы заставляют нас обернуться и получить удовольствие от пения, и я также надеюсь, что когда я пою, я приношу радость людям. Так что я как маленькая птичка, которая летает по всему миру, поет, чирикает и заставляет улыбаться.
Яна Шипко:
Здорово, кстати, что вы оказались здесь весной, когда птицы как раз поют. Уже успели что-то увидеть?
Мирна Клэйтон:
Накануне мы были в Борисове. Пока ехали из одного города в другой, у нас была отличная возможность посмотреть местность и достопримечательности. Особенно этот грандиозный проспект Независимости – он огромный, просто огромный. Это впечатляет! И там много современных зданий, очень красиво. А свет! Вечером всё в огнях, очень манящая иллюминация!
Яна Шипко:
А вы знаете что-то из белорусской музыки?
Мирна Клэйтон:
Да, я слышала песню «Купалинка». (Напевает первые строки.) Я не могу, не получается сейчас хорошо. Мне нужно слышать музыку с оркестром, чтобы спеть ее, ведь это очень красивая песня! И мы придали ей немного другую энергетику, прибавили американского твиста.
Яна Шипко:
После того, как вы вернулись сюда не в первый раз, можно ли утверждать, что Беларусь становится более узнаваемой в мире?
Мирна Клэйтон:
Я не знаю, как было 20 лет назад, например, но сейчас я больше слышу о Беларуси в СМИ, люди получают больше информации о Беларуси и знают, где она на карте. И это такие знаковые вещи глобального значения, говорящие о том, что в мире знают о вашей стране. Потому что много стран, о существовании которых вообще многие не слышали и не знают, где они находятся. Но я могу утверждать, что мы слышим о Беларуси и точно знаем, где она находится.
Яна Шипко:
Что же произвело на вас самое сильное впечатление здесь?
Мирна Клэйтон:
Теплота людей, теплота людей… И поразительное сочетание: красота белорусских городов, космополитизм и в то же время современность. Завидую вам в том плане, что здесь всё на любой вкус: история, современность, природа. Людям многое доступно. Это прекрасно! И это делает людей открытыми. Мне это очень нравится!
Яна Шипко:
Вам удается сочетать так много музыкальных стилей, но коронным остается джаз. И вы начали петь очень рано?
Мирна Клэйтон:
Я начала петь в церкви, и мой отец был большим фанатом джаза. Я люблю джазовую музыку за то, что она трогает мою душу. Джаз способен передать звуки природы, будь то вода (и ты голосом можешь перенести слушателей к волнам) или дуновение ветра в лесу, пение птиц… Все эти звуки существуют по всему миру: и в Америке, и в Нигерии, и в России, и в Беларуси. Они понятны каждому.