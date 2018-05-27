«Джаз способен передать звуки природы». Мирна Клэйтон о Беларуси, песне «Купалинка», джазе и волшебстве музыки

Новости Беларуси. Одна из отличительных особенностей лета в Минске – джазовые вечера у ратуши. В 2018 году они начнутся 23 июня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но джаз в белорусской столице звучит не только в рамках этого проекта. На неделе Минск посетила американская певица Мирна Клейтон. Почему ее называют птичкой певчей и чем американке полюбилась белорусская «Купалинка»? Об этом Мирну Клейтон расспросила Яна Шипко. Яна Шипко, СТВ:

Мирна, здравствуйте! Очень приятно видеть вас здесь. Добро пожаловать в Беларусь! Мирна Клэйтон, певица (США):

Спасибо! Я рада быть здесь по двум причинам. Во-первых, погода замечательная. А во-вторых, люди удивительно добрые.

Яна Шипко:

В Америке вы известны как «певчая птичка». Вам нравится это сравнение? Мирна Клэйтон:

Да, прежде всего потому, что я певица. А именно птицы заставляют нас обернуться и получить удовольствие от пения, и я также надеюсь, что когда я пою, я приношу радость людям. Так что я как маленькая птичка, которая летает по всему миру, поет, чирикает и заставляет улыбаться. Яна Шипко:

Здорово, кстати, что вы оказались здесь весной, когда птицы как раз поют. Уже успели что-то увидеть?

Мирна Клэйтон:

Накануне мы были в Борисове. Пока ехали из одного города в другой, у нас была отличная возможность посмотреть местность и достопримечательности. Особенно этот грандиозный проспект Независимости – он огромный, просто огромный. Это впечатляет! И там много современных зданий, очень красиво. А свет! Вечером всё в огнях, очень манящая иллюминация!

Яна Шипко:

А вы знаете что-то из белорусской музыки? Мирна Клэйтон:

Да, я слышала песню «Купалинка». (Напевает первые строки.) Я не могу, не получается сейчас хорошо. Мне нужно слышать музыку с оркестром, чтобы спеть ее, ведь это очень красивая песня! И мы придали ей немного другую энергетику, прибавили американского твиста.

Яна Шипко:

После того, как вы вернулись сюда не в первый раз, можно ли утверждать, что Беларусь становится более узнаваемой в мире? Мирна Клэйтон:

Я не знаю, как было 20 лет назад, например, но сейчас я больше слышу о Беларуси в СМИ, люди получают больше информации о Беларуси и знают, где она на карте. И это такие знаковые вещи глобального значения, говорящие о том, что в мире знают о вашей стране. Потому что много стран, о существовании которых вообще многие не слышали и не знают, где они находятся. Но я могу утверждать, что мы слышим о Беларуси и точно знаем, где она находится.