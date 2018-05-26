«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Новости Беларуси. В Верхнем городе сегодня, 26 мая, собрались сотни ремесленников, музыкантов, танцоров и кулинаров со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всей красе они презентуют белорусскую культуру в рамках фестиваля «Вясновы букет».

Он стал началом уже традиционной череды национальных праздников разных стран, которые пройдут здесь в этом летнем сезоне. Необычный показ перенес гостей праздника в глубину веков. На одной сцене вся историческая палитра народной моды из разных уголков Беларуси. Фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет» открылся в Минске. Репортаж СТВ из Верхнего города

Некоторые костюмы восстанавливали по несколько лет буквально по крупицам. Национальный колорит – тренд непреходящий. Белорусочки вызвали ажиотаж.

Александра Шелухина, участник этнографического общества:

Падыходзяць, дзякуюць, фатаграфуюцца. Людзі любяць сваё. Апранаеш нават проста спаднiцу – пераходзіш на беларускую мову, распраўляюцца плечы, зусім сабе па-іншаму адчуваеш.

Пока на одной площадке раскручивали колесо истории настоящие рыцари, рядом крутились веретено и гончарный круг. Традиционные ремесла: резьба, плетение, кузнечное дело… Более 400 мастеров со всей страны на своих подворьях представили промыслы, которыми владели наши предки. Многие не ограничивались лишь покупкой сувениров и на мастер-классах своими руками пробовали создавать шедевры.

Ольга Войтович, мастер Мостовского дома ремесел:

Я представляю спиральное плетение из травы. Это очень стародавний промысел, которым занимались наши прадеды, предки, и мы его возрождаем.

Масштабный республиканский фестиваль «Вясновы букет» уже в 10-й раз представил весь цвет белорусской культуры. Ее самобытность оценили и иностранные гости.

Посетитель фестиваля:

Музыка прекрасная, танцы мне очень нравятся. И люди милые, красивые девушки. Изделия ручной работы впечатляют. Так белорусы гостеприимно открыли сезон уже полюбившихся праздников национальных культур. На сцене у ратуши сегодня можно было вдоволь насладиться фолк-музыкой, а весь Верхний город превратился в одну большую праздничную площадку. Время, когда можно наслаждаться музыкой под открытым небом. И всё больше минчан выбираются в центр города, чтобы не упустить момент. Посетители фестиваля:



Настроение просто прекрасное, погода супер. Праздник очень удался! Он проходит каждый год, и приезжаем мы всегда.