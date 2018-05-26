«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске
Новости Беларуси. В Верхнем городе сегодня, 26 мая, собрались сотни ремесленников, музыкантов, танцоров и кулинаров со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всей красе они презентуют белорусскую культуру в рамках фестиваля «Вясновы букет».
Он стал началом уже традиционной череды национальных праздников разных стран, которые пройдут здесь в этом летнем сезоне.
Необычный показ перенес гостей праздника в глубину веков. На одной сцене вся историческая палитра народной моды из разных уголков Беларуси.
Фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет» открылся в Минске. Репортаж СТВ из Верхнего города
Некоторые костюмы восстанавливали по несколько лет буквально по крупицам. Национальный колорит – тренд непреходящий. Белорусочки вызвали ажиотаж.
Александра Шелухина, участник этнографического общества:
Падыходзяць, дзякуюць, фатаграфуюцца. Людзі любяць сваё.
Апранаеш нават проста спаднiцу – пераходзіш на беларускую мову, распраўляюцца плечы, зусім сабе па-іншаму адчуваеш.
Пока на одной площадке раскручивали колесо истории настоящие рыцари, рядом крутились веретено и гончарный круг. Традиционные ремесла: резьба, плетение, кузнечное дело… Более 400 мастеров со всей страны на своих подворьях представили промыслы, которыми владели наши предки. Многие не ограничивались лишь покупкой сувениров и на мастер-классах своими руками пробовали создавать шедевры.
Ольга Войтович, мастер Мостовского дома ремесел:
Я представляю спиральное плетение из травы. Это очень стародавний промысел, которым занимались наши прадеды, предки, и мы его возрождаем.
Масштабный республиканский фестиваль «Вясновы букет» уже в 10-й раз представил весь цвет белорусской культуры. Ее самобытность оценили и иностранные гости.
Посетитель фестиваля:
Музыка прекрасная, танцы мне очень нравятся. И люди милые, красивые девушки. Изделия ручной работы впечатляют.
Так белорусы гостеприимно открыли сезон уже полюбившихся праздников национальных культур. На сцене у ратуши сегодня можно было вдоволь насладиться фолк-музыкой, а весь Верхний город превратился в одну большую праздничную площадку.
Время, когда можно наслаждаться музыкой под открытым небом. И всё больше минчан выбираются в центр города, чтобы не упустить момент.
Посетители фестиваля:
Настроение просто прекрасное, погода супер. Праздник очень удался! Он проходит каждый год, и приезжаем мы всегда.
Улицу Кирилла Мефодия обожаем. Всем желаем приходить сюда тоже.
Звучать музыка в Верхнем городе будет сегодня до позднего вечера. Выступления музыкальных групп, танцевальные флешмобы на пешеходных улицах и во двориках нон-стоп. Привнести свою ноту можно и нужно, окунуться в эту атмосферу и не остаться в стороне от того, как создается новый облик музыкального старого города.