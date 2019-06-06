Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть

Из Петербурга в Москву через Торжок Александр Сергеевич Пушкин проезжал 25 раз. Сегодня отправимся в уникальный музей и узнаем, каким же путешественником был великий поэт?

Мимо этого дома не раз проезжал Пушкин. Он находился на главной государевой дороге. Среди черновиков с летящим почерком и шляп-цилиндров – дорожная шкатулка.

Этакий ноутбук XIX века. Бумага и чернила всегда были под рукой. Ленты дорог вдохновляли поэта.

В подорожной воспитанника Царскосельского лицея читаем: «Давать по 3 лошади с проводником». В те времена, чем выше был чин, тем больше в экипаже было благородных.

Наталья Фокина, заведующая музеем А.С. Пушкина (г. Торжок):

Он направлялся в Малинники. Это имение его очень хорошей знакомой Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф, и в это время, когда над Пушкиным установлен негласный тайный полицейский надзор, она его приглашает отдохнуть в своём имении.

У дворян Вульфов было целое созвездие имений в Тверской области. В одном из них, в Бернове, также действует музей в честь Пушкина. Здесь он бывал 5 раз, но перечень произведений впечатляет. Среди них «Мороз и солнце, день чудесный», «Анчар», «Цветок» и многое другое. Посреди солнечных аллей молодой Александр выгуливал трость и успевал флиртовал с дочерями хозяйки.

Валентина Громова, заведующая музеем А.С. Пушкина (с. Берново):

Пушкина встречает в Малинниках старшая дочь Анна. Она была его ровесницей, всю жизнь мечтала стать избранницей поэта, но не сложилось. «И прекрасны вы некстати и умны вы невпопад» – напишет Пушкин Анне. Он и на рисунке её изобразил у верстового столба, в позе такой задумчивого ожидания. Но она так и не выйдет замуж. Она умрет в 57 лет и всю жизнь будет верна своей искренней девичьей любви.

«На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке», – эти строчки из письма Соболевскому знает каждый тверской житель. Путешественник любил вкусно отобедать в гостинице у Дарьи Пожарской. Хозяйка славилась своим кулинарным мастерством на всю округу. По одной из версий, рецепт легендарных куриных котлет ей оставил француз, как плату за ночлег.

Ольга Емельянова, научный сотрудник музея А.С. Пушкина (г. Торжок):

В своей гостинице Дарья держала лавку, где продавала изделия новоторжских мастериц, и в один из приездов Пушкин покупает пояса, которые дарит княгине Вяземской.



Пушкин разбивал сердца не раз, и не раз разбивали ему. В своем донжуанском дневнике он напишет перед свадьбой, что Натали Гончарова была 113-ой любовью.

А рядом нарисует монаха, которого всё же ещё искушает чертик.

Наталья Фокина:

Екатерина Николаевна Ушакова, в которую поэт был влюблён, Александр Сергеевич был достаточно суеверным человеком и гадалок посещал довольно часто. И одна из гадалок говорит поэту, что, возможно, причиной его гибели станет его будущая жена. Екатерина Николаевна не стала проверять эту версию, она откажется от всех отношений с поэтом.