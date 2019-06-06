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Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть

06 июня 2019 06:59
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Из Петербурга в Москву через Торжок Александр Сергеевич Пушкин проезжал 25 раз. Сегодня отправимся в уникальный музей и узнаем, каким же путешественником был великий поэт?

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-1

Мимо этого дома не раз проезжал Пушкин. Он находился на главной государевой дороге. Среди черновиков с летящим почерком и шляп-цилиндров – дорожная шкатулка.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-4

Этакий ноутбук XIX века. Бумага и чернила всегда были под рукой. Ленты дорог вдохновляли поэта.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-7

В подорожной воспитанника Царскосельского лицея читаем: «Давать по 3 лошади с проводником». В те времена, чем выше был чин, тем больше в экипаже было благородных.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-10

Наталья Фокина, заведующая музеем А.С. Пушкина (г. Торжок):
Он направлялся в Малинники. Это имение его очень хорошей знакомой Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф, и в это время, когда над Пушкиным установлен негласный тайный полицейский надзор, она его приглашает отдохнуть в своём имении.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-13

У дворян Вульфов было целое созвездие имений в Тверской области. В одном из них, в Бернове, также действует музей в честь Пушкина. Здесь он бывал 5 раз, но перечень произведений впечатляет. Среди них «Мороз и солнце, день чудесный», «Анчар», «Цветок» и многое другое. Посреди солнечных аллей молодой Александр выгуливал трость и успевал флиртовал с дочерями хозяйки.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-16

Валентина Громова, заведующая музеем А.С. Пушкина (с. Берново):
Пушкина встречает в Малинниках старшая дочь Анна. Она была его ровесницей, всю жизнь мечтала стать избранницей поэта, но не сложилось. «И прекрасны вы некстати и умны вы невпопад» напишет Пушкин Анне. Он и на рисунке её изобразил у верстового столба, в позе такой задумчивого ожидания. Но она так и не выйдет замуж. Она умрет в 57 лет и всю жизнь будет верна своей искренней девичьей любви.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-19

«На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке», – эти строчки из письма Соболевскому знает каждый тверской житель. Путешественник любил вкусно отобедать в гостинице у Дарьи Пожарской. Хозяйка славилась своим кулинарным мастерством на всю округу. По одной из версий, рецепт легендарных куриных котлет ей оставил француз, как плату за ночлег.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-22

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-24

Ольга Емельянова, научный сотрудник музея А.С. Пушкина (г. Торжок):
В своей гостинице Дарья держала лавку, где продавала изделия новоторжских мастериц, и в один из приездов Пушкин покупает пояса, которые дарит княгине Вяземской.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-27


Пушкин разбивал сердца не раз, и не раз разбивали ему. В своем донжуанском дневнике он напишет перед свадьбой, что Натали Гончарова была 113-ой любовью.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-29

А рядом нарисует монаха, которого всё же ещё искушает чертик.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-32

Наталья Фокина:
Екатерина Николаевна Ушакова, в которую поэт был влюблён, Александр Сергеевич был достаточно суеверным человеком и гадалок посещал довольно часто. И одна из гадалок говорит поэту, что, возможно, причиной его гибели станет его будущая жена. Екатерина Николаевна не стала проверять эту версию, она откажется от всех отношений с поэтом.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-35

Поэт нуждался в музах и считал своим долгом влюбляться в каждую прелестницу. Именно из этих мечтаний и снов, успехов и разочарований, рождались великие стихи, которые останутся с нами навечно.

Любил куриные котлеты и было у него 113 женщин. Факты о Пушкине, которые вы могли забыть-38

# Литература # Культура # Наталья Фокина # Валентина Громова # Ольга Емельянова # Фотофакт # История

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