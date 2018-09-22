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Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья»

22 сентября 2018 17:35
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Новости Беларуси. «Зов Полесья» вновь собирает друзей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -1

Этнокультурный форум каждые два года проходит в агрогородке Лясковичи в Петриковском районе. Приветствие организаторам, участникам и гостям Международного фестиваля направил Президент Александр Лукашенко. Пятый по счету фестиваль объединил еще больше аутентичных коллективов и хранителей традиций своего родного края. 

Ансамбль «Русское поле» на фестивале дебютант. Эмоции после выступления с белорусской сцены зашкаливают. Такого теплого приема гости из Москвы не ожидали.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -4

Елена Щербакова, солистка группы «Русское поле» (Россия):
На душе радость сплошная, потому что мы так долго к вам ехали. Наконец-то приехали, а тут столько улыбок, столько эмоций. И нам очень все понравилось.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -7

Фестиваль «Зов Полесья» собирает друзей уже в пятый раз. И с каждым годом этнокультурный форум в колорите только прибавляет.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -10

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -12

Петр Бутрим, СТВ:
Ремесла, фольклор и обряды полешуков. Не выходя из Лясковичей можно легко переместиться на сотни лет назад. Атмосферу фестиваля сложно передать словами, разве что песней и танцами.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -15

«Зов Полесья» постепенно становится брендом. Ведь только здесь можно узнать все о самобытной культуре региона, народных промыслах, семейных обрядах. И все это из первых уст.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -18

У каждого стилизованного подворья своя изюминка. Например, в Лельчицком учат вытачивать колоды для пчел. И побывать в роли народного умельца с дедовским инструментом в руках может каждый.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -21

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -23

Андрей Чубчик, житель деревни Букча:
Если по дедовски сказать: хочешь меда, надо улья вместе в разном месте, да тысячу раз залезти, да и будет мед. Настоящий дикий лесной.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -26

Еще одна особенность нынешнего фестиваля - выступления полесских Батлеек.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -29

Надежда Мелешко, директор Брагинского исторического музея:
Хочу сказать, что каждая батлейка уникальна. У каждой своя история. У каждой свой стиль. Нет ничего единого. Куклы абсолютно разные.

В это году «Зов Полесья» объединил почти две тысячи артистов и в десять раз больше зрителей.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -32

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Программа прекрасна и открывает тайные уголки белорусской души, нашей богатой народной культуры, которая является основой нашей национальной идентичности.

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -35

По традиции на фестивале выбрали «Палескую прыгажуню». А руководитель ансамбля «Вытинанка» Петр Остапчук и бадарочник Роман Петрушенко удостоились звания «Ганаровы паляшук».

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -38

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья» -40

# Молодежные фестивали # Культура # Юрий Бондарь # Фотофакт

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