Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья»

Новости Беларуси. «Зов Полесья» вновь собирает друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этнокультурный форум каждые два года проходит в агрогородке Лясковичи в Петриковском районе. Приветствие организаторам, участникам и гостям Международного фестиваля направил Президент Александр Лукашенко. Пятый по счету фестиваль объединил еще больше аутентичных коллективов и хранителей традиций своего родного края. Ансамбль «Русское поле» на фестивале дебютант. Эмоции после выступления с белорусской сцены зашкаливают. Такого теплого приема гости из Москвы не ожидали.

Елена Щербакова, солистка группы «Русское поле» (Россия):

На душе радость сплошная, потому что мы так долго к вам ехали. Наконец-то приехали, а тут столько улыбок, столько эмоций. И нам очень все понравилось.

Фестиваль «Зов Полесья» собирает друзей уже в пятый раз. И с каждым годом этнокультурный форум в колорите только прибавляет.

Петр Бутрим, СТВ:

Ремесла, фольклор и обряды полешуков. Не выходя из Лясковичей можно легко переместиться на сотни лет назад. Атмосферу фестиваля сложно передать словами, разве что песней и танцами.

«Зов Полесья» постепенно становится брендом. Ведь только здесь можно узнать все о самобытной культуре региона, народных промыслах, семейных обрядах. И все это из первых уст.

У каждого стилизованного подворья своя изюминка. Например, в Лельчицком учат вытачивать колоды для пчел. И побывать в роли народного умельца с дедовским инструментом в руках может каждый.

Андрей Чубчик, житель деревни Букча:

Если по дедовски сказать: хочешь меда, надо улья вместе в разном месте, да тысячу раз залезти, да и будет мед. Настоящий дикий лесной.

Еще одна особенность нынешнего фестиваля - выступления полесских Батлеек.

Надежда Мелешко, директор Брагинского исторического музея:

Хочу сказать, что каждая батлейка уникальна. У каждой своя история. У каждой свой стиль. Нет ничего единого. Куклы абсолютно разные. В это году «Зов Полесья» объединил почти две тысячи артистов и в десять раз больше зрителей.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Программа прекрасна и открывает тайные уголки белорусской души, нашей богатой народной культуры, которая является основой нашей национальной идентичности.